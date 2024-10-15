Де дешевше купляти овочі та фрукти: порівняння цін на ринку і в супермаркетах

Картопля

Зробити запас картоплі на зиму обійдеться втричі дорожче, як порівняти з минулим роком. Через погодні умови та неврожаї вартість тримається на високому рівні. Така ситуація спостерігається і на ринках, і в мережах супермаркетів.

На ринку "Столичний" у Києві картоплю продають за ціною 24-26 грн/кг, на районних ринках овоч вартує від 23 грн/кг. У Дніпрі ціна на картоплю 25-30 грн/кг, на ринках Вінниці – близько 25 грн/кг. На ринку "Хитрий" у Полтаві ціни на картоплю у вихідні були на рівні від 20 грн/кг і вище.

У супермаркетах можна знайти нижчу ціну, але лише на акційні пропозиції. Наприклад, у Novus ціна становить 19,99 грн/кг. В АТБ – 24,95 грн/кг, у Varus – 25 грн/кг, у "Сільпо" вартість залежить від сорту та стартує від 28,2 грн/кг.

Скриншот gotoshop.ua

Цибуля

Ріпчаста цибуля – ще один овоч, який зазвичай закуповують на зимовий сезон. Її вартість на київському ринку "Столичний" становить 14-16 грн/кг, у Полтаві - 17 грн/кг, у Кам'янському на Дніпропетровщині – 20-25 грн, у продавців на ринку Дніпра – по 25 грн/кг.

У мережах супермаркетів вартість цибулі нижча: в АТБ – 15,95 грн/кг, у "Сільпо" – 15,4 грн/кг, в "Еко-маркеті" – 15,3 грн/кг.

Скриншот gotoshop.ua

Гарбуз

В Україні розпочався сезон гарбуза, тому ціни на цей овоч доступні. У Києві на ринках продають гарбуз в середньому за 10 грн/кг (ринок "Столичний"). Вже чищений гарбуз на ринку в Оболонському районі можна купити за 15-20 грн/кг. У Полтаві ціни стартують від 8 грн/кг, на Дніпропетровщині у Кам'янському – 15 грн коштує кілограм нечищеного гарбуза, 20 грн/кг – чищений.

У супермаркетах ціни схожі. Покупцям VARUS пропонують гарбуз за 11,6 грн/кг, у "Сільпо" та Novus овоч коштує 15 грн/кг.

Скриншот varus.ua

Огірки

Сезон грунтових огірків уже добіг кінця, тому наразі у продажу представлена теплична продукція. На районних ринках Києва ціни від 65 грн/кг, на "Столичному" – 50-70 грн/кг. У Вінниці огірки коштують 70 грн/кг, у Полтаві – 65 грн/кг.

Щодо ситуації з цінами в супермаркетах: в АТБ український тепличний огірок коштує 79,89 грн/кг, така ж ціна на імпортний огірок з Туреччини, у Novus овоч вартує 77,89 грн/кг, у Varus – 78,6 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Помідори

Найдешевші помідори сорту "сливка" на ринках можна знайти за 30 грн/кг. Це ще урожай з відкритого грунту. У Києві на "Столичному" ціна становить 25-35 грн/кг, у Полтаві також ціни варіюються від 30 до 35 грн/кг, у Кам'янському – від 30 грн/кг. При цьому вартість інших сортів значно вища. Рожеві томати коштують в діапазоні 60-90 грн за кілограм у продавців на ринках.

У супермаркетах помідори вартують дорожче. Тепличні томати в АТБ – 79,89 грн/кг, рожеві помідори у Varus – 117,6 грн/кг, а у Novus – 94,99 грн/кг.

Сливи

Сезон слив скоро закінчиться, тому ціни потроху зростають. Популярні сорти "угорка", "президент" коштують в середньому 45-55 грн/кг на "Столичному", на районних ринках – 50-70 грн/кг. На ринку Полтави сливу продають по 45 грн/кг, на Дніпропетровщині – 55-70 грн/кг.

Скриншот varus.ua

У супермаркетах Varus ціна на українську сливу становить 59,9 грн/кг, в "Еко-маркеті" – 69,9 грн/кг. У "Сільпо" імпортна чорна слива з Туреччини коштує 108,9 грн/кг.

Яблука

Мінімальна ціна на українські яблука на "Столичному" в Києві – 20 грн/кг, найдорожчі обійдуться в 45 грн/кг. На ринку Полтави яблука коштують від 25 грн, у Дніпрі – від 25 до 40 грн/кг, залежно від сорту та розміру.

Яблуко українське в супермаркетах АТБ пропонують за 26,79 грн/кг, у Varus за 29,9 грн можна купити фрукт сортів "українське", "ред принц", "чемпіон", у Novus найдешевші яблука сорту "голден" – 24,99 грн/кг, а "українське" коштує 27,99 грн/кг.

Виноград

На районних ринках Києва виноград сортів "рожевий", "кардинал" коштує в середньому 120 грн/кг, кишмиш – 80-90 грн/кг, молдавський синій – 75-80 грн за кілограм.

Скриншот atbmarket.com

У супермаркетах така вартість: в АТБ виноград кишмиш – 109,95 грн/кг, рожевий – 104,95 грн/кг, синій з Молдови – 84,95 грн/кг. У Novus виноград "молдова" обійдеться в 109 грн/кг, кишмиш – 114 грн/кг, рожевий – 139 грн/кг.

При підготовці використовувалися: дані мереж супермаркетів, сайту GoToShop та ринку "Столичний", публікації "Суспільне Дніпро", "Суспільне Полтава", "Наш Репортер" (Кам'янське), "20 хвилин" (Вінниця).