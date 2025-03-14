Де демократи? Яку стратегію вибрала опозиційна Трампу партія

ВАШИНГТОН, округ Колумбія - У нещодавній колонці в New York Times ветеран-демократичний стратег Джеймс Карвілл запропонував "сміливий політичний маневр" для своєї партії у відповідь на тактику президента США Дональда Трампа "шок і страх": "перевернутися і прикинутися мертвим". Не дивно, що його пропозиція викликала виття несхвалення і хльосткі докори з боку демократів по всьому спектру. Але можна стверджувати, особливо після безпорадної реакції партії на спільне звернення Трампа до Конгресу, що вона вже прийняла цю пораду близько до серця.

З такою стратегією є кілька проблем. По-перше, ідея про те, що республіканці "відверто не вміють керувати", сильно перебільшена. Карвілл називає і Джорджа Буша-старшого, і Джорджа Буша-молодшого (на якого я працював) економічними невдахами. Безумовно, його критика Трампа є точною - а саме, що його перша адміністрація мало чого досягла, окрім зниження податків для багатих і 500-мильної прикордонної стіни, тоді як його друга зосередилася на демонтажі федерального уряду. Але Карвілл зручно оминає увагою ключовий інгредієнт нинішнього безладу: Демократичну партію.

Так, Білл Клінтон - демократ, якого Карвілл допоміг обрати в 1992 році - багато чого зробив за час свого президентства, був переобраний з великим відривом і залишив посаду з вражаючим рейтингом схвалення в 66%. Але ця продуктивність мала свою ціну: Підтримка Клінтоном Північноамериканської угоди про вільну торгівлю та масового ув'язнення, скасування ним закону Гласса-Стігала (який розділяв комерційну та інвестиційну банківську діяльність у США), а також його прагнення нормалізувати торговельні відносини з Китаєм створили кілька наслідків. Зокрема, ця неоліберальна політика підготувала ґрунт для фінансової кризи 2008 року і сприяла збільшенню розриву в добробуті, який штовхнув багатьох виборців з робітничого класу в обійми брехливого популізму Трампа або взагалі відсторонив їх від політики.

Демократи програли президентські вибори 2024 року - другий програш Трампу - не просто через вік Джо Байдена чи політику Камали Гарріс, а, що важливіше, через десятиліттями тривалу орієнтацію партії від робітників до заможної прибережної еліти. Ця нова орієнтація призвела до того, що партія втратила підтримку не лише серед білого робітничого класу, а й серед латиноамериканських робітників. Більше того, мільйони виборців у вирішальних штатах, що вагалися, залишилися вдома.

Оскільки республіканці контролюють Білий дім, Сенат і Палату представників, а також консервативну більшість у Верховному суді, що складається з шести суддів, демократи, безсумнівно, загнані в кут і мають обмежену інституційну владу, щоб приборкати Трампа. Але відмова від боротьби навряд чи видається успішною стратегією для повернення підтримки. Нинішній підхід, якого дотримується більшість демократів у Палаті представників і Сенаті - виступи на MSNBC і в дружніх подкастах, дотримуючись пристойності, - не замінить сильного лідерства і єдиного фронту.

Демократам слід витрачати свій час на власні округи, округи республіканців та штати, які вони втратили за останні роки. Це єдиний спосіб розробити надійний і чіткий план вирішення проблем Америки.

Демократи також повинні заохочувати губернаторів штатів, які є членами партії, протистояти найбільш руйнівній політиці адміністрації Трампа. Вони також повинні зосередити увагу - і гаманці - на виборцях, які незадоволені або непостійні щодо своїх представників у Вашингтоні.

Така взаємодія з виборцями і протидія адміністрації особливо важливі, оскільки нинішній політичний ландшафт радикально змінився порівняно з 1990-ми роками, коли Карвілл був у передвиборчих окопах. Трамп увійшов у національну політику десять років тому, і високоорганізований, добре забезпечений ресурсами і невпинний консервативний рух, що підтримує його, витратив 40 років на підготовку до цього моменту. Як нещодавно зазначив у своєму подкасті давній стратег Демократичної партії Джо Тріппі, зараз інший час, і ми граємо в іншу гру.

Як наслідок, хоча проміжні вибори до Конгресу традиційно сприяють опозиційній партії, демократи не можуть розраховувати на успішний результат у 2026 році. Що б не сталося із закриттям уряду, боротьбою за стелю держборгу чи скороченням федеральних програм, Республіканська партія та її пропагандистська машина продовжуватимуть звинувачувати демократів протягом наступних 20 місяців щодня і щогодини.

Більше того, ми не повинні мати жодних ілюзій щодо того, що вибори 2026 року пройдуть гладко чи ефективно. Скорочення адміністрацією Трампа фінансування Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури, яке було покликане боротися з іноземними інформаційними операціями, підірве безпеку виборів. Аналогічно, гранти та виплати, які раніше здійснювалися в рамках закону "Допоможи Америці проголосувати", перебувають під пильною увагою; скорочення цих витрат може змусити адміністрацію штатів і місцевих виборчих комісій робити більше з меншими витратами, часто перед обличчям вороже налаштованих законодавчих органів штатів.

Якщо демократи вирішать прислухатися до порад Карвілла і спостерігатимуть, як країна палає, сподіваючись, що виборці винагородять їх за шкоду, заподіяну Трампом 2.0, це означатиме, що вони справді нічому не навчилися. Головною політичною помилкою партії під час минулорічної президентської кампанії було витрачання занадто багато часу на розмови про те, чому Трамп поганий, і недостатньо часу на пояснення своїх планів для американського народу. Якщо стара приказка "не можна перемогти щось нічим" правдива, то пропонувати Демократичній партії грати в опосума - це просто ще одна погана політика.

Авторське право: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org