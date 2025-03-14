Где демократы? Какую стратегию выбрала оппозиционная Трампу партия

ВАШИНГТОН, округ Колумбия - В недавней колонке в New York Times ветеран-демократический стратег Джеймс Карвилл предложил "смелый политический маневр" для своей партии в ответ на тактику президента США Дональда Трампа "шок и страх": "перевернуться и притвориться мертвым". Неудивительно, что его предложение вызвало вой неодобрения и хлесткие упреки со стороны демократов по всему спектру. Но можно утверждать, особенно после беспомощной реакции партии на совместное обращение Трампа к Конгрессу, что она уже приняла этот совет близко к сердцу.

С такой стратегией есть несколько проблем. Во-первых, идея о том, что республиканцы "откровенно не умеют управлять", сильно преувеличена. Карвилл называет и Джорджа Буша-старшего, и Джорджа Буша-младшего (на которого я работал) экономическими неудачниками. Безусловно, его критика Трампа является точной - а именно, что его первая администрация мало чего достигла, кроме снижения налогов для богатых и 500-мильной пограничной стены, тогда как его вторая сосредоточилась на демонтаже федерального правительства. Но Карвилл удобно обходит вниманием ключевой ингредиент нынешнего беспорядка: Демократическую партию.

Да, Билл Клинтон - демократ, которого Карвилл помог избрать в 1992 году - многое сделал за время своего президентства, был переизбран с большим отрывом и покинул пост с впечатляющим рейтингом одобрения в 66%. Но эта продуктивность имела свою цену: Поддержка Клинтоном Североамериканского соглашения о свободной торговле и массового заключения, отмена им закона Гласса-Стигала (который разделял коммерческую и инвестиционную банковскую деятельность в США), а также его стремление нормализовать торговые отношения с Китаем создали несколько последствий. В частности, эта неолиберальная политика подготовила почву для финансового кризиса 2008 года и способствовала увеличению разрыва в благосостоянии, который толкнул многих избирателей из рабочего класса в объятия лживого популизма Трампа или вообще отстранил их от политики.

Демократы проиграли президентские выборы 2024 года - второй проигрыш Трампу - не просто из-за возраста Джо Байдена или политики Камалы Харрис, а, что важнее, из-за десятилетиями продолжающейся ориентации партии от рабочих к богатой прибрежной элите. Эта новая ориентация привела к тому, что партия потеряла поддержку не только среди белого рабочего класса, но и среди латиноамериканских рабочих. Более того, миллионы колеблющихся избирателей в решающих штатах остались дома.

Поскольку республиканцы контролируют Белый дом, Сенат и Палату представителей, а также консервативное большинство в Верховном суде, состоящее из шести судей, демократы, несомненно, загнаны в угол и имеют ограниченную институциональную власть, чтобы обуздать Трампа. Но отказ от борьбы вряд ли представляется успешной стратегией для возвращения поддержки. Нынешний подход, которого придерживается большинство демократов в Палате представителей и Сенате - выступления на MSNBC и в дружеских подкастах, соблюдая приличия, - не заменит сильного лидерства и единого фронта.

Демократам следует тратить свое время на собственные округа, округа республиканцев и штаты, которые они потеряли за последние годы. Это единственный способ разработать надежный и четкий план решения проблем Америки.

Демократы также должны поощрять губернаторов штатов, которые являются членами партии, противостоять наиболее разрушительной политике администрации Трампа. Они также должны сосредоточить внимание - и кошельки - на избирателях, которые недовольны или непостоянны в отношении своих представителей в Вашингтоне.

Такое взаимодействие с избирателями и противодействие администрации особенно важны, поскольку нынешний политический ландшафт радикально изменился по сравнению с 1990-ми годами, когда Карвилл был в предвыборных окопах. Трамп вошел в национальную политику десять лет назад, и высокоорганизованное, хорошо обеспеченное ресурсами и неустанное консервативное движение, поддерживающее его, потратило 40 лет на подготовку к этому моменту. Как недавно отметил в своем подкасте давний стратег Демократической партии Джо Триппи, сейчас другое время, и мы играем в другую игру.

Как следствие, хотя промежуточные выборы в Конгресс традиционно способствуют оппозиционной партии, демократы не могут рассчитывать на успешный результат в 2026 году. Что бы ни произошло с закрытием правительства, борьбой за потолок госдолга или сокращением федеральных программ, Республиканская партия и ее пропагандистская машина будут продолжать обвинять демократов в течение следующих 20 месяцев ежедневно и ежечасно.

Более того, мы не должны питать никаких иллюзий относительно того, что выборы 2026 года пройдут гладко или эффективно. Сокращение администрацией Трампа финансирования Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, которое было призвано бороться с иностранными информационными операциями, подорвет безопасность выборов. Аналогично, гранты и выплаты, которые ранее осуществлялись в рамках закона "Помоги Америке проголосовать", находятся под пристальным вниманием; сокращение этих расходов может заставить администрацию штатов и местные избирательные комиссии делать больше с меньшими затратами, часто перед лицом враждебно настроенных законодательных органов штатов.

Если демократы решат прислушаться к советам Карвилла и будут наблюдать, как страна пылает, надеясь, что избиратели вознаградят их за ущерб, причиненный Трампом 2.0, это будет означать, что они действительно ничему не научились. Главной политической ошибкой партии во время прошлогодней президентской кампании было тратить слишком много времени на разговоры о том, почему Трамп плохой, и недостаточно времени на объяснение своих планов для американского народа. Если старая поговорка "нельзя победить что-то ничем" правдива, то предлагать Демократической партии играть в опоссума - это просто еще одна плохая политика.

Авторское право: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org