DCH: приложим усилия для минимизации ущерба всех сторон от национализации "Мотор Cичи"

"Единственным бенефициаром национализации останется действующий менеджмент ПАО "Мотор Cич" во главе с фактическим руководителем предприятия, Вячеславом Богуслаевым. Причем несмотря на то, что именно они своими действиями нанесли ущерб государству Украина и его важнейшими партнерам - США и КНР", - сказано в отчете DCH.

Как отмечается в записке, китайские инвесторы "Мотор Cич" будут вынуждены довести до конца международный инвестиционный арбитраж и, с очень высокой степенью вероятности выиграют его. Это поставит Украину перед необходимостью выплаты компенсации в размере $3,6 млрд или больше.

Помимо этого хотя бы поддержка работоспособности завода потребует значительных государственных инвестиций, которыми Украина не располагает в условиях нынешнего тяжелого финансового положения.

Вместе с тем национализация создаст условия, когда в отрасль невозможно будет привлечь иностранные инвестиции, а рынок КНР будет для Украины и "Мотор Сич" закрыт, что приведет к деградации и упадку всей отечественной авиастроительной отрасли, убеждены в компании.

"Китайский рынок будет окончательно потерян для украинских авиастроителей, потребители переориентируются на продукцию местных производителей (включая совместные предприятия с западными конкурентами ПАО "Мотор Cич)", - прогнозируют в DCH.

Компания считает, что "Мотор Cич" в отсутствие притока инвестиций (частные невозможны, государственных нет) продолжит ускоренно деградировать. Вероятнее всего, заказы китайских покупателей будут аннулированы, и предприятие de facto обанкротится и уйдет как с национального, так и с международного рынка продукции авиастроения. Следом за ним существенные проблемы будут испытывать КБ "Ивченко-Прогресс", ФЭД, ГП "Антонов", что в итоге приведет к уничтожению украинского авиастроения.

Такое положение вещей приведет не только к потере работы для десятков тысяч высококвалифицированных специалистов отрасли и созданию социальной напряженности, но и к оттоку профессионалов на работу на авиастроительных предприятиях Китая, России, Турции, Чехии и других стран, что в конечном итоге приведет к полной утрате Украиной потенциала в сфере авиационных разработок.

Как следствие, прогнозируют в DCH, нынешние покупатели продукции "Мотор Cич" из Индии, Пакистана, стран Латинской Америки и Ближнего Востока переориентируются на закупку товаров в России, США и Европе. А украинский рынок займут производители из Великобритании, Франции и Германии, где государства предоставляют своим авиастроительным компаниям огромную финансовую поддержку.

Помимо этого, срыв совместного проекта Украины и КНР в сфере самолетостроения приведет к долгосрочным политическим последствиям: в частности, Китай лишь ускорит свои разработки в этой сфере, чтобы сохранить свою технологическую независимость и конкурентоспособность, а тем временем усилит военно-техническое сотрудничество с Россией, что может создать дополнительные угрозы национальным интересам Украины, убеждены в компании.