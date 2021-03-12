DCH: докладемо зусиль для мінімізації збитку всіх сторін від націоналізації "Мотор Січі"

"Єдиним бенефіціаром націоналізації залишиться діючий менеджмент ПАТ "Мотор Січ" на чолі з фактичним керівником підприємства, В'ячеславом Богуслаєвим. Причому попри те, що саме вони своїми діями завдали збитків державі Україна і її найважливішим партнерам - США й КНР", - сказано в звіті DCH.

Як зазначається в записці, китайські інвестори "Мотор Січ" будуть змушені довести до кінця міжнародний інвестиційний арбітраж і, з дуже високим ступенем ймовірності виграють його. Це поставить Україну перед необхідністю виплати компенсації в розмірі $3,6 млрд або більше.

Крім цього хоча б підтримка працездатності заводу потребує значних державних інвестицій, якими Україна не має в умовах нинішнього важкого фінансового становища.

Разом з тим націоналізація створить умови, коли в галузь неможливо буде залучити іноземні інвестиції, а ринок КНР буде для України і "Мотор Січ" закритий, що призведе до деградації і занепаду всієї вітчизняної авіабудівної галузі, переконані в компанії.

"Китайський ринок буде остаточно втрачений для українських авіабудівників, споживачі переорієнтуються на продукцію місцевих виробників (включаючи спільні підприємства із західними конкурентами ПАТ "Мотор Січ)", - прогнозують в DCH.

Компанія вважає, що "Мотор Січ" у відсутність припливу інвестицій (приватні неможливі, державних немає) продовжить прискорено деградувати. Найімовірніше, замовлення китайських покупців будуть анульовані, і підприємство de facto збанкрутує і піде як з національного, так і міжнародного ринку продукції авіабудування. Слідом за ним істотні проблеми будуть відчувати КБ "Івченко-Прогрес", "ФЕД", ДП "Антонов", що в підсумку призведе до знищення українського авіабудування.

Такий стан речей призведе не тільки до втрати роботи для десятків тисяч висококваліфікованих фахівців галузі і створення соціальної напруженості, але і до відтоку професіоналів на роботу на авіабудівних підприємствах Китаю, Росії, Туреччини, Чехії та інших країн, що в кінцевому підсумку призведе до повної втрати Україною потенціалу у сфері авіаційних розробок

Як наслідок, прогнозують в DCH, нинішні покупці продукції "Мотор Січ" з Індії, Пакистану, країн Латинської Америки та Близького Сходу переорієнтуються на закупівлю товарів в Росії, США і Європі. А український ринок займуть виробники з Великобританії, Франції та Німеччини, де держави надають своїм авіабудівним компаніям величезну фінансову підтримку.

Крім цього, зрив спільного проекту України та КНР у сфері літакобудування призведе до довгострокових політичних наслідків: зокрема, Китай лише прискорить свої розробки в цій сфері, щоб зберегти свою технологічну незалежність і конкурентоспроможність, а тим часом підсилить військово-технічне співробітництво з Росією, що може створити додаткові загрози національним інтересам України, переконані в компанії.