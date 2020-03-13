DCH Ярославского презентовала концепцию нового терминала аэропорта в Днепре

Представители группы DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского официально презентовали архитектурную концепцию нового терминала международного аэропорта в Днепре совместно с компанией-проектировщиком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Презентация состоялась в Днепропетровской областной государственной администрации при участии ее руководителя Александра Бондаренко, народных депутатов Верховной Рады, избранных от Днепра.

"В разработках был учтен опыт эксплуатации международного аэропорта "Харьков". Была привлечена австрийская компания, которая ранее спроектировала успешный аэропорт "Харьков". В проекте для Днепра реализованы некоторые самые передовые ноу-хау из международной практики по проектированию аэропортов, которые обеспечивают максимальный комфорт для пассажиров - это аэропортовые технологические и логистические цепочки, дизайнерские и оформительские решения, а также сервисные службы - таможенная, пограничная и другие службы. В некотором отдалении от основного терминала будет создан VIP-терминал", - сказала генеральный директор международного аэропорта "Харьков" Владимир Васильченко.



По словам директора компании-проектировщика терминального комплекса UVT GROUP Андрея Антоненко, проект учитывает рост пропускной способности международного аэропорта Днепр до 3 миллионов пассажиров ежегодно в течение ближайших 20 лет. Средняя же пропускная способность составит около 1,6 миллиона пассажиров ежегодно, а общая площадь запланированных площадей нового терминала, VIP-терминала и вспомогательных площадей составит 35 тыс. кв.м.

В то же время, глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко, сообщил, что работы по созданию взлетно-посадочной полосы могут начаться уже летом или осенью текущего года.

"Проект очень быстро движется. Еще полгода тому назад ничего не было - ни денег, ни договора на проектирование. Была только задача Президента Украины построить новый международный аэропорт. Прошло полгода- и сегодня у нас есть деньги, есть подписанный договор на проектирование, у нас есть готовый и работающий частный инвестор. Наша задача теперь - контроль сроков и выполнение задач по проекту, потому что Днепр и область ждут новый аэропорт - это очень важно, чтобы мы были в современных транспортных инфраструктурных условиях, и были открыты наши воздушные ворота", - сказал руководитель области.

Международный аэропорт "Днепр" в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%. Последняя реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта проводилась около 30 лет тому назад.

Аэропорт города-миллионника располагает очень низкой пропускной способностью, а жители Днепра вынуждены пользоваться аэропортами других регионов Украины для совершения деловых или туристических поездок, совершая дальние переезды с пересадками.

Группа DCH имеет успешный опыт модернизации международного аэропорта "Харьков" и его дальнейшей эксплуатации, развития стратегического партнерства с крупнейшими авиаперевозчиками, которые связывают город регулярными прямыми перелетами в ключевые европейские деловые и культурные столицы, на популярные курорты.



По итогам 2019 года аэропорт Ярославского в Харькове обслужил свыше 1,3 млн пассажиров, и, как писало РБК-Украина, входит в ТОП-5 рейтинга наиболее динамично развивающихся воздушных ворот континента, который составляет Международный совет аэропортов (ACI Europe).

Аэропорт "Днепр" после реконструкции и строительства новой взлетно-посадочной полосы также будет способен принимать современные воздушные лайнеры всех типов, в том числе Boeing 777.