ДБР завершило розслідування щодо екснардепа Кузьміна. Справу передали до суду

Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора закінчили досудове розслідування щодо державної зради колишнього народного депутата України від ОПЗЖ Рената Кузьміна. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Як повідомляється, у межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення Росії розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення РФ Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Передбачте статтею покарання - позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Справа Кузьміна

Нагадаємо, у вересні 2023 року суд дозволив провести спеціальне розслідування у справі колишнього нардепа від забороненої ОПЗЖ Рената Кузьміна. Його підозрюють у державній зраді.