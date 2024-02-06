ГБР завершило расследование относительно экс-нардепа Кузьмина. Дело передали в суд

Государственное бюро расследований по процессуальному руководству Офиса генерального прокурора закончили досудебное расследование относительно государственной измены бывшего народного депутата Украины от ОПЗЖ Рената Кузьмина. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, в рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения России размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения РФ Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, носившую пропагандистский характер.

Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Предусмотрите статью наказания - лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Дело Кузьмина

Напомним, в сентябре 2023 года суд разрешил провести специальное расследование по делу бывшего нардепа от запрещенной ОПЗЖ Рената Кузьмина. Его подозревают в государственной измене.