ДБР завершило розслідування щодо Дубінського у справі про незаконні виїзди за кордон

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування у справі народного депутата Олександра Дубінського, підозрюваного у незаконних виїздах за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР .

Як було встановлено слідчими Бюро спільно із СБУ, політик вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав з України.

"У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу - супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець", - розповіли. у Бюро.

Також у ДБР повідомили про отримання інформації, що під час перебування за кордоном нардеп встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

"Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у його передмісті", - зазначається в публікації.

Дубінського підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон (ч. 1 ст. 366 КК України).

"Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним справа буде направлена до суду. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", - додали у ДБР.

Справа Дубинського

Нагадаємо, що 3 серпня СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Правоохоронці зазначали що вони перевіряють обставини та законність виїзду нардепа за кордон на період воєнного стану.

Пізніше народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування.

На початку листопада правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського у рамках іншої справи. З'ясувалося, що нардеп організував схему для виїзду за кордон родича його дружини. Той мав перегнати елітне авто Дубінського з Молдови до Відня.

Вже 3 листопада нардепу офіційно оголосили про підозру щодо організації схеми для ухилянтів, а суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. А 8 листопада Дубинському вручили протокол про корупцію .