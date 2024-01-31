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ДБР завершило розслідування мільйонної схеми з зарплатами в СІЗО Харкова. Що відомо

Фото: ДБР завершило розслідування мільйонної схеми з зарплатами в СІЗО Харкова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо масштабних махінацій із зарплатами в одному із харківських ізоляторів тимчасового тримання. Мова йде про привласнення понад 2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

"Начальник ізолятора домовився із шістьма підлеглими, що вони можуть отримувати заробітну платню не виходячи на роботу. За це вони мали віддавати керівнику половину зарплати", - розповіли у відомстві.

Така схема діяла близько двох років.

"Поки фігуранти офіційно були в штаті працівників ізолятора, вони займалися своїми особистими справами, зокрема, один з них працював таксистом", - кажуть в ДБР.

За даними відомства, гроші фігуранти переводили або на рахунки дружини начальника, або віддавали йому особисто готівкою.

"Загальна сума безпідставно виплаченої заробітної плати становить понад 2 млн гривень. Всі "працівники" наразі звільнені", - кажуть працівники бюро.

Не перший випадок

Як повідомлялось, повідомлено про підозру начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївської області, який незаконно виплатив підлеглим майже 1 млн гривень з держбюджету.

Також СБУ затримала в Одеській області військового бухгалтера, який привласнив понад 10 млн грн із зарплатного фонду морпіхів. У нього знайшли автомобіль Audi Q7 та 2,5 млн грн на картках його знайомих.

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ДБРХарків