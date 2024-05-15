ДБР завело справу на власника "Житло Капіталу": компанія "загубила" 3,7 млрд грн

Інвестори вимагають повернути їхні кошти, що зберігалися в управителя і гаранта будівництва - ТОВ "ФК "Житло-Капітал". Мова про 3,7 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНН .

Нацкомісія з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР) вже більше року вимагає знайти гроші інвесторів і далі зберігати їх згідно норм законодавства - на рахунках банківських фінустанов. У ДБР досі триває розслідування щодо власника компанії "Житло-Капітал" - Дмитра Кравченка.

Компанія "Житло-Капітал" збирала з інвесторів кошти на будівництво квартир в житлових комплексах "Укрбуду" і виступала гарантом їхнього будівництва.

"НКЦПФР вже більше року вимагає в цієї компанії "знайти" гроші інвесторів і далі зберігати їх згідно норм законодавства – на рахунках банківських фінустанов. Регулятор неодноразово штрафував "Житло-Капітал" за систематичні грубі порушення, а восени минулого року призупинив дію ліцензії компанії-порушника на здійснення його основної діяльності як управителя коштів. Також, з боку ДБР тривають розслідування щодо махінацій власника компанії Дмитра Кравченка. Держава в особі фінрегулятора кілька разів зобов'язувала ФК "Житло-Капітал" розмістити резервний фонд будівництва в розмірі більше ніж 3,7 млрд гривень на банківських депозитах", - йдеться у статті.

Також зазначається, що в ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру Дмитру Кравченку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361-2 КК України. Мова йде про привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі "Київміськбуд" і інвестори шукають де взяти гроші на добудову будинків. Повернення "Житло-Капіталом" у будівництво 3,7 млрд гривень оперативного резерву могло б значною мірою розв'язати фінансові проблеми забудовника, відновити роботу на "заморожених" об'єктах і з часом добудувати житлові комплекси. Люди сподіваються на правоохоронні органи і ДБР, зокрема.