ГБР завело дело на владельца "Жилье Капитала": компания "потеряла" 3,7 млрд грн

Инвесторы требуют вернуть их средства, хранившиеся у управляющего и гаранта строительства - ООО "ФК "Жилье-Капитал". Речь о 3,7 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНН .

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) уже больше года требует найти деньги инвесторов и дальше хранить их согласно нормам законодательства - на счетах банковских финучреждений. В ДБР продолжается расследование в отношении владельца компании "Жилье-Капитал" - Дмитрия Кравченко.

Компания "Жилье-Капитал" собирала с инвесторов средства на строительство квартир в жилых комплексах "Укрстроя" и выступала гарантом их строительства.

"НКЦБФР уже больше года требует у этой компании "найти" деньги инвесторов и дальше хранить их согласно нормам законодательства - на счетах банковских финучреждений. Регулятор неоднократно штрафовал "Жилье-Капитал" за систематические грубые нарушения, а осенью прошлого года приостановил действие лицензии компании-нарушителя на осуществление его основной деятельности как управляющего средств. Также со стороны ГБР продолжаются расследования в отношении махинаций владельца компании Дмитрия Кравченко Государство в лице финрегулятора несколько раз обязывало ФК "Жилье-Капитал" разместить резервный фонд строительства в размере более 3,7 млрд. гривен на банковских депозитах", - говорится в статье.

Также отмечается, что в ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для уведомления о подозрении Дмитрию Кравченко в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 361-2 УК Украины. Речь идет о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас "Киевгорстрой" и инвесторы ищут, где взять деньги на достройку домов. Возвращение "Жилищно-Капиталом" в строительство 3,7 млрд гривен оперативного резерва могло бы в значительной степени решить финансовые проблемы застройщика, возобновить работу на "замороженных" объектах и со временем достроить жилые комплексы. Люди надеются на правоохранительные органы и ГБР, в частности.