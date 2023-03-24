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На Львівщині двоє правоохоронців вимагали хабар від благодійного фонду

Фото: ДБР затримало на хабарі правоохоронців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На Львівщині двом правоохоронцям вручили підозру. Вони вимагали хабара від благодійного фонду, який допомагає військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Державне бюро розслідувань.

"Благодійний Фонд із Дніпра допомагає військовим та закуповує необхідне для них обладнання у країнах Європи. Правоохоронці вирішили "дослідити" походження документів для безперешкодного перетину державного кордону представниками фонду", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, незважаючи на те, що уповноважені від організації вчасно поверталися на територію України з необхідною військовою допомогою, правоохоронці вимагали хабарі, щоб закрити "кримінальне провадження". У приватній розмові один із них запропонував керівнику Фонду заплатити, "щоб не плямувати репутацію благодійників".

Співробітники ДБР затримали правоохоронців під час отримання всієї суми хабара. Двом правоохоронцям повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, на Одещині викрили підполковника, який вимагав понад 100 тисяч гривень хабара.

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Львівська областьДБР