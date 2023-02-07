За даними слідчих, в одному з будинків, де був штаб російських військових, ДБР знайшло схованку з таємною документацією 138 мотострілецької бригади ЗС РФ.

"Документи вказують, що саме цей підрозділ на початку вторгнення був перекинутий з полігону Курської області для просування на Харків", - заявили в прес-службі.

Встановлено, що військові цієї бригади, половина з яких строковики, у червні-серпні 2022 року обстрілювали Харків, зокрема житловий масив Північної Салтівки у Київському районі.

Вказано, що для обстрілів окупанти використовували системи залпового вогню "Град", 152-мм самохідні установки "Акація" та іншу далекобійну артилерію.

"Завдяки знайденим документам вдалося повністю ідентифікувати 46 військовослужбовців 138 мотострілецької бригади ЗС РФ, номери зброї, яка за ними була закріплена, рапорти та багато іншої, корисної для слідства інформації", - розповіли в ДБР.

Наразі всі знайдені передані до СБУ для подальшого вивчення.

Фото: ДБР встановило 46 російських військових, які обстрілювали Харків з артилерії (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, що 5 лютого російська армія обстріляла ракетами Харків, внаслідок ворожої атаки була пошкоджена будівля університету ім. Бекетова.

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