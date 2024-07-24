ДБР викрило схему для демобілізації: "послугою" скористались 18 мобілізованих

Колишньому військовому та працівнику комунального підприємства Кам’янської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" повідомлено про підозру через організацію схеми, яка допомагала військовим звільнитись зі служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).

Що сталось

Підозрювані підробляли документи з метою подальшого звільнення військовослужбовця зі служби. "Послуга" коштувала 80 тисяч гривень. Ділки видавали солдатам сфальсифіковані довідки про наявність інвалідності у їхніх близьких родичів, які нібито потребували нагляду.

Загалом "послугами" скористались щонайменше 18 мобілізованих, 12 з яких були зрештою звільнені зі служби. У тому ж числі, вони отримали за звільнення виплати на суму близько 500 тисяч гривень. Ще шестеро військовослужбовців подали фіктивні документи та чекали на звільнення.

Фото: ДБР викрило схему звільнення військовослужбовців (t.me/DBRgovua)

Під час проведення обшуків було виявлено факт виготовлення близько 150 фальшивих довідок. Також правоохоронці вилучили більше 30 підроблених печаток різних медичних установ.

Що загрожує

Організаторам схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Також 12 військовослужбовцям повідомлено підозри в ухиленні від військової служби шляхом підроблення документів й в шахрайському заволодінні державними коштами.

Іншим шести, які вже подали фіктивні документи, повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби шляхом підроблення документів та замаху на шахрайське заволодіння державними коштами.

"П’ятеро військових, які подали фальшиві документи на розгляд командування для звільнення, добровільно вирішили продовжити службу. Щодо них може бути розглянуто питання про призначення покарання, не повʼязане з позбавленням волі", - додає ДБР.