ДБР викрило підполковника: відправив бійців робити ремонт замість служби

За даними слідства, у грудні 2024 року підполковник направив чотирьох військовослужбовців на ремонт квартири в місті Подільськ. Офіцер оформив квартиру на матір цивільної дружини.

Протягом грудня 2024 - квітня 2025 року бійці замість виконання бойових завдань займалися ремонтом: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку тощо.

Попри те, що військові не перебували у зоні бойових дій, вони отримували "бойові" виплати. У результаті державі завдано збитків на понад 500 тисяч гривень.

ДБР наголошує, що у цей час інші військові зазначеної частини виконували бойові завдання на передовій.





Працівники ДБР затримали командира безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт. Йому оголосили підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України - перевищення військовою службовою особою службових повноважень в умовах воєнного стану.

Підполковнику загрожує до 12 років в'язниці. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.