ГБР разоблачило в Запорожье мафию по производству и сбыту наркотиков
Сотрудники Государственного бюро расследований в Запорожье обнаружили масштабное производство наркотических средств из соломки опийного мака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Производство наркотических веществ маскировали в нежилых помещениях и гаражных кооперативах. С этого подпольного "завода" наркотики крупными партиями отправляли заказчикам по всей Украине.
"Именно оттуда шел товар, который в октябре 2022 года работники ДБР изъяли у наркодельцов в Харькове. Это - более 1,5 тонн соломки опийного мака, из которой можно было изготовить около 100 тысяч доз наркотиков стоимостью не менее 25 млн гривен", - говорится в сообщении.
Во время обыска в Запорожье изъяли около тонны соломки, оборудование для фасовки наркотических средств, огнестрельное и холодное оружие, черновые записи наркодельцов и задержали одного из организаторов производства.
Задержанному сообщили о подозрении в производстве и сбыте наркотических средств (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие фигуранты, имеющие отношение к производству и каналы поставки наркотических веществ.
Напомним, ранее в Украине была обнаружена банда, которая занималась сбытом наркотиков в Полтавской, Днепропетровской, Сумской и других областях. Кроме того, злоумышленники искали выход на рынок в прифронтовых территориях.
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