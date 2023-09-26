ДБР відкрило справу проти Садового через незаконний продаж землі

За його словами, йдеться фактично про поновлення кримінального провадження від 21.07.2015 року, відкритого Національним антикорупційним бюро і закритим 3 березня 2022 року в перші тижні повномасштабного вторгнення.

"Мера звинувачують у цілому букеті зловживань – від розтрати майна громади на декілька десятків мільйонів гривень до зловживання владою і службового підроблення. Найбільший строк покарання за цими статтями – до 12 років тюрми", - пише журналіст.

За його словами, справа земельної ділянки під індустріальний парк поблизу Львова тягнеться уже майже 10 років. У 2015 році Львівська міська рада за наполяганням мера ухвалила низку сумнівних рішень щодо наділу площею 23,5 га в промисловій зоні "Рясне-2".

Спочатку це була взагалі ділянка, яка належала сусідньому селу. Далі рішення про виділення в оренду, а потім і виставлення на продаж проводили з низкою порушень. Конкурс на оренду навмисне проводили за скороченою процедурою, щоб в ньому взяв участь один учасник, який навіть не подав повного пакета документів. Продаж взагалі провели без конкурсу за заниженою щонайменше на 40 млн грн ціною (за іншими даними – на 90 млн грн)

Додаткових збитків завдано було відсутністю орендних платежів, а також податкових відрахувань через те, що інвестор так і не почав роботу. Не було створено робочі місця і не були сплачені податки в бюджети всіх рівнів у сумі близько 2 млрд грн.

У 2020 році, за словами журналіст, ймовірно поклавшись на гарантії від Садового, ділянку перекупила інвестиційна компанія Dragon Capital.

3 березня 2022 року Садовий нібито домагається закриття кримінального провадження щодо зловживань на ділянці з майбутнім індустріальним парком.

Справа, яку відкрило ДБР, за словами журналіста, будуватися не лише на напрацюваннях НАБУ, але й на нових подробицях порушень у процедурі виділення і продажу ділянки.