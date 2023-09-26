ГБР открыло дело против Садового из-за незаконной продажи земли

По его словам, речь идет фактически о возобновлении уголовного производства от 21.07.2015 года, открытого Национальным антикоррупционным бюро и закрытым 3 марта 2022 года в первые недели полномасштабного вторжения.

"Мэра обвиняют в целом букете злоупотреблений - от растраты имущества общины на несколько десятков миллионов гривен до злоупотребления властью и служебного подлога. Наибольший срок наказания по этим статьям - до 12 лет тюрьмы", - пишет журналист.

По его словам, дело земельного участка под индустриальный парк вблизи Львова длится уже около 10 лет. В 2015 году Львовский городской совет по настоянию мэра принял ряд сомнительных решений по наделу площадью 23,5 га в промышленной зоне "Рясне-2".

Сначала это был вообще участок, принадлежавший соседнему селу. Далее решение о выделении в аренду, а затем и выставке на продажу проводилось с рядом нарушений. Конкурс на аренду умышленно проводили по сокращенной процедуре, чтобы в нем принял участие один участник, который даже не предоставил полный пакет документов. Продажи вообще провели без конкурса по заниженной по меньшей мере на 40 млн грн цене (по другим данным - на 90 млн грн)

Дополнительный ущерб был нанесен отсутствием арендных платежей, а также налоговых отчислений из-за того, что инвестор так и не начал работу. Не были созданы рабочие места и не были уплачены налоги в бюджеты всех уровней на сумму около 2 млрд грн.

В 2020 году, по словам журналиста, вероятно возложившись на гарантии от Садового, участок перекупила инвестиционная компания Dragon Capital.

3 марта 2022 года Садовый якобы добивается закрытия уголовного производства по злоупотреблениям на участке с будущим индустриальным парком.

Дело, которое открыло ДБР, по словам журналиста, строиться не только на наработках НАБУ, но и на новых подробностях нарушений в процедуре выделения и продажи участка.