ДБР розслідуватиме роль Кудрицького у справі розкрадання коштів "Укренерго"

За її словами, відповідне рішення прийняв Шевченківський районний суд міста Києва 29 серпня 2024 року.

"Весною 2022 року, одразу після нападу росіян, відбувся, на мою думку, один з найзухваліших злочинів, здійснений державними посадовцями. НЕК "Укренерго" безоплатно відпустило компанії "Юнайтед Енерджі" з орбіти Ігоря Коломойського електроенергії на суму понад 1,4 млрд грн (надалі НАБУ була доведена шкода, завдана державній компанії, у 716 млн грн)", - додала вона.

Вона також наголосила, що Кудрицький не став ані звинувачуваним, ані свідком у розслідуванні НАБУ, ними стали його підлеглі, які за службовими відрядженнями опинилися за кордоном.

"Саме тому я подала заяву про злочин до ДБР, за ч. 2 статтею 364 Кримінального кодексу України - зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки для національного енергетичного оператора, а саме - втрати близько 1 млрд грн", - підсумувала Котомкіна.

Нагадаємо, відповідна справа вже розслідувалася НАБУ - у березні Бюро заявило про завершення слідства щодо розкрадання 716 млн грн ПрАТ НЕК "Укренерго".

У межах розслідування детективи НАБУ повідомили про підозри організатору, директору департаменту "Укренерго", голові правління комерційного банку та директору "Юнайтед Енерджі". Кудрицький фігурантом справи не був та навіть не допитувався слідчими НАБУ.