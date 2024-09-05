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ГБР будет расследовать роль Кудрицкого в деле хищения средств "Укрэнерго"

Фото: ГБР будет расследовать роль Кудрицкого в деле хищения средств "Укрэнерго" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Суд обязал Государственное бюро расследований установить роль Владимира Кудрицкого в деле хищения средств "Укрэнерго". Предметом расследования станут бесплатные поставки электроэнергии компании с орбиты Игоря Коломойского "Юнайтед Энерджи" в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналистки Оксаны Котомкиной.

По ее словам, соответствующее решение было принято Шевченковским районным судом города Киева 29 августа 2024 года.

"Весной 2022 года, сразу после нападения россиян, произошло, по моему мнению, одно из самых дерзких преступлений, совершенное государственными чиновниками. НЭК "Укрэнерго" безвозмездно отпустило компании "Юнайтед Энерджи" с орбиты Игоря Коломойского электроэнергии на сумму свыше 1,4 в дальнейшем НАБУ был доказан ущерб, причиненный государственной компании, в 716 млн грн)", - добавила она.

Она также подчеркнула, что Кудрицкий не стал ни обвиняемым, ни свидетелем в расследовании НАБУ, ими стали его подчиненные, которые по служебным командировкам оказались за границей.

"Именно поэтому я подала заявление о преступлении в ГБР, по ч. 2 статье 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для национального энергетического оператора, а именно - потери около 1 млрд грн", - подытожила Котомкина.

Напомним, соответствующее дело уже расследовалось НАБУ – в марте Бюро заявило о завершении следствия по хищению 716 млн грн ЧАО НЭК "Укрэнерго".

В рамках расследования детективы НАБУ сообщили о подозрениях организатору, директору департамента "Укрэнерго", председателю правления коммерческого банка и директору "Юнайтед Энерджи". Кудрицкий фигурантом дела не был и даже не допытывался следователями НАБУ.

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