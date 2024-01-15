В ДБР розповіли, на якому етапі зараз знаходиться справа Гринкевича

"Наприкінці 2023 року його було затримано і було відкрито ще одне кримінальне провадження. Це підозра у спробі і пропозиції дачі хабаря одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар був чималенький. Тобто ми з вами уявляємо, що людина готова була для того, щоб "повирішувати" свої справи принести півмільйона доларів, безстрашно просто з'явитися у публічному місці і запропонувати (хабар - ред.)", - розповіла вона.

Сап'ян нагадала, що Гринкевича було затримано під час дачі хабаря, зараз він перебуває у СІЗО, він отримав ще одну підозру, "а за пропозицію хабаря і дачу безпосередньо можна на 8 років позбутися волі".

Ще одне кримінальне провадження

Представник ДБР підтвердила, що дійсно є ще одне кримінальне провадження, де фірми, які працювали з Міноборони та були зобов'язані забезпечувати якісним одягом та білизною ЗСУ, на цих фірмах в керівництві, а також у сім'ї львівського бізнесмена були проведені обшуки і на майно було накладено арешт.

"Є ще одне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Так як ми з вами розуміємо, що ці компанії в умовах повномасштабного вторгнення виграли 23 тендери, то ці всі тендери і сам товар, який мав постачатися до ЗСУ зараз перевіряється", - зазначила Сап'ян, додавши, що є сподівання, що найближчим часом у цьому кримінальному провадженні також з'являться результати роботи про те, як триває досудове розслідування.

Справа Гринкевича

Наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, бізнесмена звинувачують в тому, що він пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За це він хотів "сприяння" у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

До того ж наразі правоохоронці перевіряють причетність колишніх посадовців Міністерства оборони до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.