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В ГБР рассказали, на каком этапе сейчас находится дело Гринкевича

Фото: в ГБР рассказали, на каком этапе сейчас находится дело Гринкевича (zaxid net)
Автор: Наталия Гурковская

В деле львовского бизнессмена Игоря Гринкевича есть еще одно уголовное производство. Он сам сейчас задержан и находится в СИЗО.

Об этом заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, пишет РБК-Украина со ссылкой на ее комментарий в эфире телемарафона.

"В конце 2023 года он был задержан и было открыто еще одно уголовное производство. Это подозрение в попытке и предложении дачи взятки одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Взятка была немаленькой. То есть мы с вами представляем, что человек готов был для того, чтобы "порешать" свои дела принести полмиллиона долларов, бесстрашно просто появиться в публичном месте и предложить (взятку - ред.)", - рассказала она.

Сапьян напомнила, что Гринкевич был задержан во время дачи взятки, сейчас он находится в СИЗО, получил еще одно подозрение, "а за предложение взятки и дачу напрямую можно на 8 лет лишиться свободы".

Еще одно уголовное производство

Представитель ГБР подтвердила, что действительно есть еще одно уголовное производство, где фирмы, которые работали с Минобороны и были обязаны обеспечивать качественной одеждой и бельем ВСУ, на этих фирмах в руководстве, а также в семье львовского бизнесмена были проведены обыски и на имущество было наложено арест.

"Есть еще одно производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Так как мы с вами понимаем, что эти компании в условиях полномасштабного вторжения выиграли 23 тендера, то все тендеры и сам товар, который должен поставляться в ВСУ сейчас проверяется", - отметила Сапьян, добавив, что есть надежда, что в ближайшее время в этом уголовном производстве также появятся результаты работы о том, как идет досудебное расследование.

Дело Гринкевича

В конце декабря 2023 года ГБР задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, бизнесмена обвиняют в том, что он предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За это он хотел "содействия" в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

ГБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

К тому же правоохранители проверяют причастность бывших чиновников Министерства обороны к сделкам, связанным с компаниями Игоря Гринкевича.

 

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ЛьвовГБР