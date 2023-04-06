ДБР проводить обшук у адвоката в Києві. Правоохоронців звинувачують у порушенні закону

"В будинку відомого у Києві адвоката обшук. Вдень до адвоката Андрія Кузьменка приїхали силовики і почали обшук, окрім будинку вимагали показати автівки. Кузьменко добровільно показав, що знаходиться всередині авто. Був здійснений огляд документів, які є адвокатською таємницею, до того ж з фіксуванням на відеокамеру, що є порушенням чинного законодавства. Після огляду без пояснення причин авто адвоката, авто дружини та авто яке належить юридичній фірмі були вилучені. Із будинку також були вилучені носії інформації, які також пов'язані з таємницею адвоката", - повідомив він.

Причини обшуку сам Кузьменко називає абсурдними, та вважає що силовики діють з грубим порушенням закону.

Доманський додає, що все відбувається без будь-яких пояснень.

"На мою думку, здійснюється тиск на адвоката та в черговий раз ДБР чинить свавілля та нехтує правами адвокатів", - резюмує адвокат Доманський.

Наразі обшук триває.