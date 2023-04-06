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ГБР проводит обыск у адвоката в Киеве. Правоохранителей обвиняют в нарушении закона

Фото: ГБР проводит обыск у адвоката в Киеве. Правоохранителей обвиняют в нарушении закона (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят в Киеве обыск у адвоката Андрея Кузьменко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его коллегу Андрея Доманского в Facebook.

"В доме известного в Киеве адвоката обыск. Днем к адвокату Андрею Кузьменко приехали силовики и начали обыск, кроме дома требовали показать автомобили. Кузьменко добровольно показал, что находится внутри авто. Был осуществлен обзор документов, являющихся адвокатской тайной, к тому же с фиксированием. на видеокамеру, являющуюся нарушением действующего законодательства. После осмотра без объяснения причин авто адвоката, авто жены и авто принадлежащее юридической фирме были изъяты. Из дома также были изъяты носители информации, также связанные с тайной адвоката", - сообщил он.

Причины обыска сам Кузьменко называет абсурдными, и считает, что силовики действуют с грубым нарушением закона.

Доманский добавляет, что все происходит без объяснений.

"По моему мнению, оказывается давление на адвоката и в очередной раз ДБР оказывает произвол и пренебрегает правами адвокатов", - резюмирует адвокат Доманский.

В настоящее время обыск продолжается.

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ГБР