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ДБР провело обшуки в одному з судів Києва через привласнення майна банку "Фінанси та Кредит"

Фото: ДБР провело обшуки в одному з судів Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

ДБР провело обшуки в одному з київських районних судів у межах справи привласнення майна власниками та менеджментом Банку "Фінанси та Кредит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.

Екснардеп, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" створив злочинну організацію з метою розтрати майна установи та легалізації коштів в особливо великих розмірах.

Аби уникнути кримінальної відповідальності екснардеп звернувся за допомогою до судді одного з районних судів міста Києва. Вона погодилась на "пропозицію" та вчинила певне кримінальне правопорушення для прикриття оборудки.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшук в службових кабінетах судді та вилучили речові докази правопорушення.

В ДБР підкреслили, що необхідність проведення слідчих дій у приміщенні суду жодним чином не пов’язана із виконанням своїх службових обов’язків та здійсненням законного судочинства судді вказаного суду або інших працівників суду.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області посадовця "Укртрансбезпеки" було викрито та затримано на систематичному вимаганні та отриманні хабарів.

Справи про корупцію серед нардепів

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП піймали чинного народного депутата України Андрія Одарченка на спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Він пропонував голові Держагентства відновлення Мустафі Наєму хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

В обмін на це нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури.

Крім цього, нещодавно в Одеській області посадовця "Укртрансбезпеки" було викрито та затримано на систематичному вимаганні та отриманні хабарів.

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