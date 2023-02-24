ДБР провело обшуки у членів правління банку, власником якого є президент ЦСКА

ДБР провело обшуки у членів правління та наглядової ради банку, бенефіціарним власником якого є росіянин, президент російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі дії проводилися для перевірки інформації щодо правомірності отримання та використання банком фінансових преференцій в сумі у понад 1,6 млрд грн. Деякі з них установа отримала після початку активної фази бойових дій", - пише пресслужба.

Отримана сума:

більше 50% активів самого банку;

більше 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи.

Також ДБР перевіряє інформацію щодо причетності депутатів й високопосадовців Росії до вчинення злочинів на території України, зокрема через контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури.