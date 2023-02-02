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ДБР прийшло з обшуками в Одеську ОВА, - нардеп

Фото: в Одеській ОВА проводять обшуки (facebook com olgaborovets)
Автор: Наталія Юрченко

Слідчі Державного бюро розслідувань сьогодні, 2 лютого, прийшли з обшуками до Одеської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

За словами депутата, слідчі Державного бюро розслідувань сьогодні завітали до будівлі Одеській ОВА. Поки подробиці та причини обшуків невідомі.

"Що цікаво, то охорона ОВА намагалась не впустити ДБР в будівлю ОВА", - додав Гончаренко.

Оновлено

За даними джерел РБК-Україна, до Одеської ОВА з обшуками прийшли співробітники Служби безпеки України, а не Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, вчора, за даними місцевих ЗМІ, чиновника Одеської ОВА затримали за підозрою в хабарництві. За попередньою інформацією, мова йде про співробітника департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин.

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