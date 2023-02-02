ДБР прийшло з обшуками в Одеську ОВА, - нардеп

За словами депутата, слідчі Державного бюро розслідувань сьогодні завітали до будівлі Одеській ОВА. Поки подробиці та причини обшуків невідомі.

"Що цікаво, то охорона ОВА намагалась не впустити ДБР в будівлю ОВА", - додав Гончаренко.

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За даними джерел РБК-Україна, до Одеської ОВА з обшуками прийшли співробітники Служби безпеки України, а не Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, вчора, за даними місцевих ЗМІ, чиновника Одеської ОВА затримали за підозрою в хабарництві. За попередньою інформацією, мова йде про співробітника департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин.

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