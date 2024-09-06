У ДБР пояснили, чому не затримали нардепа Дмитрука до втечі за кордон

Вона наголосила, що було відкрито кримінальне провадження щодо незаконно перетину чинним нардепом кордону, слідство ДБР робить все, щоб встановити місце його перебування.

"Для того, щоб він потрапив в базу Інтерполу потрібно декілька технічних моментів, коли ця процедура запускається. І тоді Україна і ДБР може розраховувати, що наші колеги правоохоронці з інших держав будуть активно допомагати і співпрацювати, і матимуть законні підстави, щоб затримати народного депутата на території іншої країни, яка звичайно ж співпрацює з Україною", - зазначила Сапьян.

Вона також додала, що після оприлюднення відео, на якому Дмитрука бачили у Великій Британії, слідчі ДБР звернулись до британських колег. Наразі встановлюється місце знаходження народного депутата.

"Звичайно, ж що слідчі звернулися одразу до своїх колег з Великої Британії для того, щоб ті могли дійсно підтвердити, що цей чинний депутат перебуває безпосередньо там. Ну, і звичайно ж у них з'являться уже законні підстави, щоб його затримати", - сказала вона.

Представниця ДБР також пояснила, чому Дмитрука не затримали перед втечою з України, попри спостереження за ним правоохоронців. За її словами, для цього не було законних підстав.

"ДБР і слідство вбачало ознаки підготовки до організації можливої втечі. Але у слідства не було законних підстав, щоб убезпечити, стримати, затримати і взагалі от цей план втечі довести до провалу... тому що саме генеральний прокурор може оголошувати підозру чинним народним депутатам, було оголошено підозру вже після того, як депутат залишив територію України. Тому якби була підозра, то були б законні підстави. Не було підозри - не було законних підстав", - додала Сапьян.

Відповідаючи на питання, чи планує ДБР допитати народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Суто Мамояна, помічник якого нібито допоміг Дмитруку виїхати за кордон, речниця запевнила, що всі дані перевіряються.

"Можу лише сказати, що будь-які дані, які з'являються у ЗМІ, вони потім перевіряються слідчими. Якщо для цього потрібно буде перевірятимуться і додатково. Ми також бачили цю інформацію і слідчі відповідно теж бачили. Можемо сказати, що на той момент навіть з пояснень, розуміємо, що ознак на сьогоднішній день такої умисної співпраці, грубо кажучи, що помічник знав, що саме він робить безпосередньо. Можливо, його ввели в оману. Поки що ознак умисного злочину слідство не вбачає", - сказала вона.

Сапьян не виключила, що, якщо в ході досудового розслідування виявиться щось інше, то будуть проведені відповідні процесуальні і слідчі дії.