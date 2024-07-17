ДБР повідомило про підозру екс-міністру МВС Захарченку

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру екс-міністру внутрішніх справ часів президента-втікача", - йдеться у повідомленні Офіса генпрокурора.

Одразу після російського повномасштабного вторгнення в Україну, як зазначають в ДБР, підозрюваний телефонував посадовцям України з пропозицією підписання договору з РФ про так звану "дружбу і захист", що означало добровільну здачу ворогу територій за зайняття "високих посад". При цьому, зрадник наголошував, що діє від імені керівництва РФ.

Надалі, екс-міністр брав участь у створенні та публікаціях низки відеозаписів, дайджестів, з метою формування в суспільстві антивладних настроїв для надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

"У своїх виступах екс-міністр визнає правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату в 2014 році, виправдовує її та прославляє представників збройних формувань РФ", - додали прокурори.

Йому інкриміновано вчинення державної зради, в тому числі в умовах воєнного стану, а також виправдовування збройної агресії рф проти України та глорифікацію її учасників (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України). Максимальне покарання за цими статтями - 15 років позбавлення волі.