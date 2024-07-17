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ГБР сообщило о подозрении экс-министру МВД Захарченко

Фото: бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему министру МВД Виталию Захарченко. Чиновник времен беглого экс-президента Виктора Януковича пытался в 2022 году склонить украинских чиновников к измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора, ГБР.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении экс-министру внутренних дел времен беглого президента", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сразу после российского полномасштабного вторжения в Украину, как отмечают в ГБР, подозреваемый звонил чиновникам Украины с предложением подписания договора с РФ о так называемой "дружбе и защите", что означало добровольную сдачу врагу территорий за занятие "высоких должностей". При этом предатель подчеркивал, что действует от имени руководства РФ.

В дальнейшем экс-министр принимал участие в создании и публикациях ряда видеозаписей, дайджестов, с целью формирования в обществе антивластных настроений для оказания РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

"В своих выступлениях экс-министр признает правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году, оправдывает ее и прославляет представителей вооруженных формирований РФ", – добавили прокуроры.

Ему инкриминировано совершение государственной измены, в том числе в условиях военного положения, а также оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификацию ее участников (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Максимальное наказание по этим статьям - 15 лет лишения свободы.

Не первое дело

Напомним, ранее Захарченко сообщалось о подозрении по делам "Майдана" за организацию совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений по захвату государственной власти, превышению власти и служебных полномочий, присвоению, растрате и завладению чужим имуществом, в особо крупном размере, умышленных убийств, причинению разного рода степени тяжести телесных повреждений, часть из которых направлена ​​в суд.

В феврале 2014 года, после совершения указанных преступлений и осознав победу Революции Достоинства, подозреваемый бежал в РФ, где стал способствовать развитию событий с введением РФ войск для оккупации суверенных территорий Украины.

За осуществление планов агрессора подозреваемый получил российское гражданство и начал вести активную социальную жизнь с целью оказания помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

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