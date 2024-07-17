ГБР сообщило о подозрении экс-министру МВД Захарченко

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении экс-министру внутренних дел времен беглого президента", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сразу после российского полномасштабного вторжения в Украину, как отмечают в ГБР, подозреваемый звонил чиновникам Украины с предложением подписания договора с РФ о так называемой "дружбе и защите", что означало добровольную сдачу врагу территорий за занятие "высоких должностей". При этом предатель подчеркивал, что действует от имени руководства РФ.

В дальнейшем экс-министр принимал участие в создании и публикациях ряда видеозаписей, дайджестов, с целью формирования в обществе антивластных настроений для оказания РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

"В своих выступлениях экс-министр признает правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году, оправдывает ее и прославляет представителей вооруженных формирований РФ", – добавили прокуроры.

Ему инкриминировано совершение государственной измены, в том числе в условиях военного положения, а также оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификацию ее участников (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Максимальное наказание по этим статьям - 15 лет лишения свободы.