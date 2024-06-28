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ДБР передало АРМА завод братів Медведчука і Козака, його вартість 5 млн доларів

П'ятниця 28 червня 2024 12:45
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ДБР передало АРМА завод братів Медведчука і Козака, його вартість 5 млн доларів Фото: завод братів Медведчука та Козака у Львівській області ДБР передало АРМА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Державне бюро розслідувань (ДБР) передало в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) підприємство братів підозрюваних у держзраді екс-нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Його вартість 5 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

"В управління держави перейде завод з виробництва цегли у Львівській області вартістю понад 5 млн доларів, кінцевими власниками якого є рідні брати Медведчука та Козака", - йдеться у повідомленні.

Підприємство роками ухилялося від сплати податків, натомість прибутки йшли на фінансування збройної агресії Росії проти України.

Нещодавно ДБР у взаємодії з СБУ повідомило про підозри фігурантам розслідування. У державну власність також перейде інше майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею понад 31 тис. кв. м.

Що передувало

Нагадаємо, що у червні 2023 року ДБР вже передало до ЗСУ арештований автопарк підприємства вартістю понад 1 млн доларів. Крім того, накладено арешт на майно братів Медведчука та Козака, яке фігуранти встигли переписати на найближчих родичів чи підставних осіб.

Зокрема, у квітні 2022 року брат Тараса Козака, дізнавшись що ДБР проводить розслідування, уклав 30 договорів купівлі-продажу та чотири угоди дарування на майно вартістю 3,5 млн доларів. На свою матір він переоформив 4 квартири у Києві, квартиру у Львові та будинок у Самбірському районі, дві земельні ділянки площею майже 0,5 га.

Цивільна дружина брата Козака стала власницею двох квартир, двох паркінгів та нежитлового приміщення у Львові. Іще три будинки у Львові та три земельні ділянки перейшли у власність наближених осіб.

Триває процедура передачі до АРМА вказаного майна.

Нагадаємо, у червні 2024 року підозрювані в держзраді брати колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака отримали підозру в причетності до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років.

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