ГБР передало АРМА завод братьев Медведчука и Козака, его стоимость 5 млн долларов

Государственное бюро расследований (ГБР) передало в управление Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) предприятие братьев подозреваемых в госизмене экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Его стоимость 5 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

"В управление государства перейдет завод по производству кирпича во Львовской области стоимостью более 5 млн. долларов, конечными владельцами которого являются родные братья Медведчука и Козака", - говорится в сообщении.

Предприятие годами уклонялось от уплаты налогов, при этом доходы шли на финансирование вооруженной агрессии России против Украины.

Недавно ГБР во взаимодействии с СБУ сообщило о подозрениях фигурантам расследования. В государственную собственность также перейдет другое имущество предприятия: четыре внедорожника, два экскаватора, трактор, автопогрузчик, земельные участки общей площадью более 10 га, нежилые помещения площадью более 31 тыс. кв. м.

Что предшествовало

Напомним, что в июне 2023 года ГБР уже передало ВСУ арестованный автопарк предприятия стоимостью более 1 млн долларов. Кроме того, наложен арест на имущество братьев Медведчука и Казака, которое фигуранты успели переписать на ближайших родственников или подставных лиц.

В частности, в апреле 2022 года брат Тараса Козака, узнав, что ГБР проводит расследование, заключил 30 договоров купли-продажи и четыре соглашения дарения на имущество стоимостью 3,5 млн долларов. На свою мать он переоформил 4 квартиры в Киеве, квартиру во Львове и дом в Самборском районе, два земельных участка площадью почти 0,5 га.

Гражданская жена брата Козака стала владелицей двух квартир, двух паркингов и нежилого помещения во Львове. Еще три дома во Львове и три земельных участка перешли в собственность приближенных лиц.

Продолжается процедура передачи в АРМА указанного имущества.