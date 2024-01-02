ДБР оголосило підозру екс-депутату Держдуми РФ за підтримку окупації Криму

Колишньому депутату Державної думи РФ Магомеду Гаджиєву повідомили про підозру. У 2014 році він підтримав рішення про окупацію Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Колишній депутат проголосував за закон РФ "Про ратифікацію договору між Росією і республікою Крим про прийняття в російську федерацію республіки Крим і утворення у складі РФ нових суб'єктів".
Таким чином він вчинив умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення встановленого Конституцією України порядку.
ДБР повідомило Гаджиєву про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Фото: Колишній депутат Гаджиєв (dbr.gov.ua)
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років із конфіскацією майна.
Російський політичний і громадський діяч. Депутат Державної Думи Федеральних зборів РФ 4, 5, 6 і 7 скликань. Член фракції "Єдина Росія".
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