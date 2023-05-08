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Двоє поліцейських у Черкасах зґвалтували неповнолітню. Їм оголосили підозру

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Україна, Понеділок 08 травня 2023 17:01
Двоє поліцейських у Черкасах зґвалтували неповнолітню. Їм оголосили підозру Фото: правоохронці оголосили двом правоохоронцям у зґвалтуванні неповнолітньої в Черкасах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Правоохронці оголосили про підозру у груповому зґвалтуванні сімнадцятирічної дівчини двом правоохоронцям та їх співучаснику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДБР.

Як з'ясували слідчі, троє чоловіків розпивали алкогольні напої на квартирі одного з них у Черкасах. Пізніше до них приєдналася їх знайома дівчина. Вони вживали алкоголь та потім із застуванням фізичної сили зґвалтували дівчину.

"Наразі зловмисників затримано, свою провину вони категорично заперечують. Правоохоронців та їх спільника підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої особи, що вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років", - повідомили в ДБР.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини правопорушення, проводяться експертизи, допитуються свідки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Хмельницькому поліція затримала 20-річного хлопця, який зґвалтував і задушив неповнолітню дівчину. Її тіло знайшли біля залізничного переїзду.

Також раніше ми писали, що у Мелітополі, тимчасово захопленому російськими військами, один з окупантів просто на вулиці чіплявся до дівчинки, і намагався її зґвалтувати. Підлітка врятували партизани, які ліквідували інтервента-педофіла.

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Черкаси ДБР гвалтування полиция
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