В ДБР очікують, що сьогодні суд обере запобіжний захід Гринкевичу

Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, пише РБК-Україна з посиланням її коментар в ефірі телемарафону.

"Почну з того, що сьогодні ДБР очікує, що буде обрано запобіжний захід, тим кому оголосили вчора підозру і затримали відповідно", - зазначила вона.

Сап'ян нагадала, що Гринкевич перебуває в СІЗО (після того, як був затриманий за підозрою в спробі надання хабаря в 500 тисяч доларів - ред.). Саме там він отримав ще одну підозру.

"Це у шахрайстві й в участі в злочинній організації. Це суворі такі статті досить: 255 і 190. Але такі підозри також отримали ще 4 причетних до цієї оборудки з Міноборони, яке стосувалося закупівлі одягу та білизни для ЗСУ", - додала представниця ДБР.

Як встановили слідчі, за її словами, угруповування було створено аби привласнювати бюджетні гроші, які виділялися на закупки білизни для військових і підконтрольні бізнесмену підприємства, які в мирний час займалися будівництвом, не мали жодних можливостей виготовляти і зберігати речі для потреб Міноборони.

"І також слідчі будуть з'ясовувати як цим підприємствам вдалося отримати договори на постачання в Міноборони на суму півтора мільярда гривень і хто в оборонному відомстві також має причетність до таких махінацій", - констатувала вона.

Йде перевірка

За словами Сап'ян, перевіряються наразі ДБР всі, хто був або міг бути причетними до цих оборудок.

"Ну як мінімум візьмемо з вами саме тих працівників Міноборони, які робили замовлення цим фірмам і які в результаті приймали вже остаточний варіант цього замовлення, коли він у вигляді одягу і білизни прибував на склади ЗСУ. Вони перевірятимуться", - констатувала вона.

Якщо говорити в контексті як, наприклад, будівельні фірми могли виграти тендер, то це, як зазначила представниця ДБР, також буде з'ясовуватися в процесі досудового розслідування.

На питання, який може бути вирок щодо Гринкевича, якщо будуть доведені всі факти, то, як додала вона, бізнесмена можуть позбавити волі на понад 10 років.

Справа Гринкевича

Наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, бізнесмена звинувачують в тому, що він пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За це він хотів "сприяння" у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

До того ж наразі правоохоронці перевіряють причетність колишніх посадовців Міністерства оборони до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.

Додамо, що 17 січня Гринкевичу, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних їм компаній, оголосили підозри.