ДБР масово притягує до відповідальності держслужбовців-зрадників, які пішли на співпрацю з окупантами

Як йдеться в повідомленні, на звільнених територіях працівники ДБР перевіряють всі державні установи, щоб встановити посадовців, які залишились працювати і допомагали окупантам "наводити" російські порядки.

З початку повномасштабного вторгнення РФ, лише на Харківщині ДБР розслідує понад 100 таких кримінальних проваджень. Вже затримано 20 зрадників. Про підозру повідомлено 52 особам. До суду скеровано 16 обвинувальних актів.

В Куп’янську повідомлено про підозру вже шостій працівниці податкової, яка збирала данину у місцевого населення та агітувала інших своїх колег працювати на окупаційну владу. Їй заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Ідентифікація і притягнення до відповідальності зрадників триває і на поки окупованих територіях. В селищі Біловодськ Луганської області ДРБ повідомило про підозру у держзраді вже восьми правоохоронцям. Відносно 7 осіб обвинувальні акти направлені до суду.

Наприкінці 2022 року ДБР скерувало до суду обвинувальні акти щодо шістьох експравоохоронців з Бердянська, які зрадили присязі і пішли на службу до фейкової "народной милиции Бердянска". Вони здавали окупантам інформацію про особовий склад правоохоронних органів міста і тих працівників, хто залишився вірним Україні. За цей злочин їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Загалом у період з 24 лютого до 19 грудня 2022 року ДБР розслідувало 1152 кримінальних провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки.

За результатами роботи ДБР 472 фігурантам повідомлено про підозру, 303 особи оголошено у розшук, 1280 осіб перевіряється на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями вже направлено 112 проваджень. Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях