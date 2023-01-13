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ДБР масово притягує до відповідальності держслужбовців-зрадників, які пішли на співпрацю з окупантами

Фото: ДБР масово притягує до відповідальності держслужбовців-зрадників, які пішли на співпрацю з окупантами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Державне бюро розслідувань задокументувало численні факти злочинів держслужбовців, які добровільно перейшли на бік російських загарбників. Проводиться масштабна робота з викриття зрадників і колаборантів та притягнення їх до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

Як йдеться в повідомленні, на звільнених територіях працівники ДБР перевіряють всі державні установи, щоб встановити посадовців, які залишились працювати і допомагали окупантам "наводити" російські порядки.

З початку повномасштабного вторгнення РФ, лише на Харківщині ДБР розслідує понад 100 таких кримінальних проваджень. Вже затримано 20 зрадників. Про підозру повідомлено 52 особам. До суду скеровано 16 обвинувальних актів.

В Куп’янську повідомлено про підозру вже шостій працівниці податкової, яка збирала данину у місцевого населення та агітувала інших своїх колег працювати на окупаційну владу. Їй заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Ідентифікація і притягнення до відповідальності зрадників триває і на поки окупованих територіях. В селищі Біловодськ Луганської області ДРБ повідомило про підозру у держзраді вже восьми правоохоронцям. Відносно 7 осіб обвинувальні акти направлені до суду.

Наприкінці 2022 року ДБР скерувало до суду обвинувальні акти щодо шістьох експравоохоронців з Бердянська, які зрадили присязі і пішли на службу до фейкової "народной милиции Бердянска". Вони здавали окупантам інформацію про особовий склад правоохоронних органів міста і тих працівників, хто залишився вірним Україні. За цей злочин їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Загалом у період з 24 лютого до 19 грудня 2022 року ДБР розслідувало 1152 кримінальних провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки.

За результатами роботи ДБР 472 фігурантам повідомлено про підозру, 303 особи оголошено у розшук, 1280 осіб перевіряється на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями вже направлено 112 проваджень. Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях

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ДБР