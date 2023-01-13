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ГБР массово привлекает к ответственности госслужащих-предателей, которые пошли на сотрудничество с оккупантами

Фото: ГБР массово привлекает к ответственности госслужащих-предателей, которые пошли на сотрудничество с оккупантами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Государственное бюро расследований задокументировало многочисленные факты преступлений госслужащих, добровольно перешедших на сторону российских захватчиков. Проводится масштабная работа по разоблачению предателей и коллаборантов и привлечению их к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГБР.

Как говорится в сообщении, на освобожденных территориях работники ГБР проверяют все государственные учреждения, чтобы установить оставшихся работать должностных лиц и помогали оккупантам "наводить" российские порядки.

С начала полномасштабного вторжения РФ только на Харьковщине ГБР расследует более 100 таких уголовных производств. Уже задержаны 20 предателей. О подозрении сообщено 52 лицам. В суд направлено 16 обвинительных актов.

В Купянске сообщается о подозрении уже шестой работницы налоговой, которая собирала дань у местного населения и агитировала других своих коллег работать на оккупационные власти. Ей заочно уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Идентификация и привлечение к ответственности предателей продолжается и на оккупированных территориях. В поселке Беловодск Луганской области ДРБ сообщило о подозрении в госизмене уже восьми правоохранителям. В отношении 7 человек обвинительные акты направлены в суд.

В конце 2022 года ГБР направило в суд обвинительные акты в отношении шести эксправохранителей из Бердянска, которые предали присяге и пошли на службу в фейковую "народную милицию Бердянска". Они сдавали оккупантам информацию о личном составе правоохранительных органов города и тех работников, кто остался верен Украине. За это преступление им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Всего в период с 24 февраля по 19 декабря 2022 года ГБР расследовало 1152 уголовных производства по преступлениям против основ национальной безопасности.

По результатам работы ГБР 472 фигурантам сообщено о подозрении, 303 человека объявлены в розыск, 1280 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности. В суд по этим статьям уже направлено 112 производств. Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях

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ГБР