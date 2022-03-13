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Дайте им возможность бороться: Сенатор призвал США передать Украине истребители

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Воскресенье 13 марта 2022 17:12
Дайте им возможность бороться: Сенатор призвал США передать Украине истребители Фото: сенатор США Роб Портман (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Сенатор США Роб Портман призвал передать истребители Украине, включая МиГ-29, поскольку Российская Федерация продолжает усиливать свои атаки. Он не понимает, почему Штаты продолжают медлить с отправкой после того, как передали нашей стране другое военное оборудование, в том числе и зенитные ракеты Stinger.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы слышали непосредственно от украинцев, что они очень хотят их получить. Они хотят иметь возможность лучше контролировать небо, чтобы дать шанс на борьбу",- заявил Портман.

На прошлой неделе Пентагон заявил, что Штаты выступают против передачи истребителей, поскольку обеспокоены тем, что Российская Федерация может воспринять это как прямое участие НАТО в войне. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что сегодня США сосредоточены на передаче других воздушных систем, которые помогут Украине достичь прогресса.

"Поэтому, по мере эскалации, украинский народ просит просто дать ему возможность защитить себя. Дайте им возможность попытаться остановить это преимущество России в воздушной мощи, чтобы спасти жизни людей и, надеюсь, прийти к мирному решению", - добавил Портман.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что почти 40 сенаторов США призвали президента Штатов Джо Байдена работать с Польшей и НАТО для немедленной передачи Украине истребителей.

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