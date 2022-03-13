Дайте їм можливість боротися: Сенатор закликав США передати Україні винищувачі
Сенатор США Роб Портман закликав передати винищувачі Україні, включаючи МіГ-29, оскільки Російська Федерація продовжує посилювати свої атаки. Він не розуміє, чому Штати продовжують зволікати з відправкою після того, як передали нашій країні інше військове обладнання, у тому числі й зенітні ракети Stinger.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми чули безпосередньо від українців, що вони дуже хочуть їх отримати. Вони хочуть мати можливість краще контролювати небо, щоб дати шанс на боротьбу",- заявив Портман.
Минулого тижня Пентагон заявив, що Штати виступають проти передачі винищувачів, оскільки занепокоєні тим, що Російська Федерація може сприйняти це як пряму участь альянсу у війні. Радник з національної безпеки Джейк Салліван відзначив, що сьогодні США зосереджені на передачі інших повітряних систем, які допоможуть Україні досягти прогресу.
"Тому, у міру ескалації, український народ просить просто дати йому можливість захистити себе. Дайте їм можливість спробувати зупинити цю перевагу Росії у повітряній потужності, щоб урятувати життя людей і, сподіваюся, дійти мирного рішення",- додав Портман.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що майже 40 сенаторів США закликали президента Штатів Джо Байдена працювати з Польщею і НАТО для негайної передачі Україні винищувачів.
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