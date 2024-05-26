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Не дайте хакерам шансу: прості правила кібербезпеки

Неділя 26 травня 2024 01:21
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Не дайте хакерам шансу: прості правила кібербезпеки Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Інтернет - це не лише безмежний світ інформації та можливостей, але й джерело численних загроз. Хакерські атаки та шахрайство стали однією з головних проблем сучасного онлайн-простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу кіберполіції.

В Інтернеті чимало зловмисників, які шукають способи зламати ваші акаунти. Один із поширених методів - брутфорс. Це коли спеціальна програма перебирає всі можливі комбінації логінів та паролів, аж поки не знайде правильну.

Як захистити себе?

  • Використовуйте унікальні та складні паролі. Не використовуйте один і той самий пароль для різних акаунтів. Пароль має бути довгим (мінімум 12 символів) та містити великі та малі літери, цифри та спеціальні символи.
  • Увімкніть двофакторну автентифікацію. Це додатковий рівень захисту, який потребує не лише вашого пароля, але й іншого фактора, наприклад, коду з SMS або автентифікатора. Більшість соцмереж та месенджерів підтримують двофакторну автентифікацію, тож не нехтуйте нею.
  • Обмежте кількість спроб входу. Це допоможе зупинити брутфорс-атаки, адже програма не зможе перебрати всі можливі комбінації паролів.

Для організацій та установ DDos-атаки (Distributed Denial of Service) можуть стати справжньою катастрофою.

Цей тип хакерського нападу полягає в одночасному надсиланні величезної кількості запитів до цільового сервера, що призводить до його перевантаження та відмови в обслуговуванні.

Для протидії DDoS-атакам на власні ресурси дотримуйтеся наступних порад:

  • Використовуйте сервіси захисту від подібного типу атак, які можуть допомогти зменшити негативні наслідки атаки.
  • Налаштуйте geo-фільтри, які не дозволяють здійснювати вхід з IP-адрес визначеної країни або спам-фільтри, для захисту від атак з IP-адрес, що відносяться до потенційно небезпечних локацій.
  • Збільшіть пропускну спроможність мережевого (серверного) обладнання. У такий спосіб ви отримаєте більше часу до збою в роботі ресурсу для реагування на атаку.
  • Відстежуйте мережевий трафік та звертайте увагу на аномалії при обміні даними. Це дозволить виграти час для блокування фіктивних запитів.
  • Створіть план аварійного відновлення на випадок успішної DDoS-атаки на вашу систему (подбайте про резервні сервери, можливість використання хмарних сервісів та альтернативних каналів зв’язку тощо).

В наш час комп'ютери, смартфони, телевізори та навіть автомобілі можуть стати мішенню для хакерів. Зараження комп'ютерним вірусом може призвести до того, що ваш пристрій стане частиною ботнет-мережі зловмисників. Щоб запобігти цьому, своєчасно оновлюйте всі пристрої та програмне забезпечення, використовуйте антивірусні програми.

Раніше українцям нагадали, як подати заяву у кіберполіцію.

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