Не дайте хакерам шансу: прості правила кібербезпеки

Інтернет - це не лише безмежний світ інформації та можливостей, але й джерело численних загроз. Хакерські атаки та шахрайство стали однією з головних проблем сучасного онлайн-простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу кіберполіції.

В Інтернеті чимало зловмисників, які шукають способи зламати ваші акаунти. Один із поширених методів - брутфорс. Це коли спеціальна програма перебирає всі можливі комбінації логінів та паролів, аж поки не знайде правильну.

Як захистити себе?

Використовуйте унікальні та складні паролі. Не використовуйте один і той самий пароль для різних акаунтів. Пароль має бути довгим (мінімум 12 символів) та містити великі та малі літери, цифри та спеціальні символи.

Не використовуйте один і той самий пароль для різних акаунтів. Пароль має бути довгим (мінімум 12 символів) та містити великі та малі літери, цифри та спеціальні символи. Увімкніть двофакторну автентифікацію. Це додатковий рівень захисту, який потребує не лише вашого пароля, але й іншого фактора, наприклад, коду з SMS або автентифікатора. Більшість соцмереж та месенджерів підтримують двофакторну автентифікацію, тож не нехтуйте нею.

Це додатковий рівень захисту, який потребує не лише вашого пароля, але й іншого фактора, наприклад, коду з SMS або автентифікатора. Більшість соцмереж та месенджерів підтримують двофакторну автентифікацію, тож не нехтуйте нею. Обмежте кількість спроб входу. Це допоможе зупинити брутфорс-атаки, адже програма не зможе перебрати всі можливі комбінації паролів.

Для організацій та установ DDos-атаки (Distributed Denial of Service) можуть стати справжньою катастрофою.

Цей тип хакерського нападу полягає в одночасному надсиланні величезної кількості запитів до цільового сервера, що призводить до його перевантаження та відмови в обслуговуванні.

Для протидії DDoS-атакам на власні ресурси дотримуйтеся наступних порад:

В икористовуйте сервіси захисту від подібного типу атак, які можуть допомогти зменшити негативні наслідки атаки.

від подібного типу атак, які можуть допомогти зменшити негативні наслідки атаки. Налаштуйте geo-фільтри, які не дозволяють здійснювати вхід з IP-адрес визначеної країни або спам-фільтри, для захисту від атак з IP-адрес, що відносяться до потенційно небезпечних локацій.

geo-фільтри, які не дозволяють здійснювати вхід з IP-адрес визначеної країни або спам-фільтри, для захисту від атак з IP-адрес, що відносяться до потенційно небезпечних локацій. Збільшіть пропускну спроможність мережевого (серверного) обладнання. У такий спосіб ви отримаєте більше часу до збою в роботі ресурсу для реагування на атаку.

Відстежуйте мережевий трафік та звертайте увагу на аномалії при обміні даними. Це дозволить виграти час для блокування фіктивних запитів.

та звертайте увагу на аномалії при обміні даними. Це дозволить виграти час для блокування фіктивних запитів. Створіть план аварійного відновлення на випадок успішної DDoS-атаки на вашу систему (подбайте про резервні сервери, можливість використання хмарних сервісів та альтернативних каналів зв’язку тощо).

В наш час комп'ютери, смартфони, телевізори та навіть автомобілі можуть стати мішенню для хакерів. Зараження комп'ютерним вірусом може призвести до того, що ваш пристрій стане частиною ботнет-мережі зловмисників. Щоб запобігти цьому, своєчасно оновлюйте всі пристрої та програмне забезпечення, використовуйте антивірусні програми.