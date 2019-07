Дайджест новостей от ВДНГ: арт-переход и новые скамейки

Что нового на ВДНГ? Модернизация территории, нововведения, анонсы мероприятий, и другие важные события из жизни Национального комплекса «Экспоцентр Украины» в течение последних 30 дней – в ежемесячном дайджесте.

НОВОСТИ

РАБОТА КОМАНДЫ

Собственная Конституция

Накануне 28 июня киевская выставка издала новую собственную Конституцию. Она состоит из 12 пунктов, преследуют простые истины: хочешь лучшего будущего для страны – начинай с себя; развивай культуру; не бойся ошибок и делай выводы; заботься о репутации; чти историю; заботься об окружающей среде; уважай выбор каждого; будь справедливым и т.п. Автор документа – генеральный директор НК «Экспоцентр Украины» Евгений Мушкин. Конституцию ВДНГ обнародовали на сайте и в новой книге стратегии развития ВДНГ на 40 лет.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ВДНГ превращает подземный переход в арт-объект

С 27 июня по 8 июля продолжаются ремонтные работы подземного перехода через проспект Глушкова к центральному входу ВДНГ. Здесь установят освещение, а также преобразят потолки и стены в произведения современного искусства. Студия Paint Hunters украсит переход рисунками со зданиями ВДНГ «замиксованными» с огромными цветами. А уже 9 июля киевляне смогут безопасно и красиво преодолевать переход к Экспоцентру.

Преобразование стало возможным благодаря поддержке партнеров ВДНГ: фестивалю Atlas Weekend, бизнес акселератору Omni Campus, школе Midgard, ресторану HayLoft Ukrainian BBQ, освещение сделали ООО «ИМЕКС–МЕРЧЕНДАЙЗ». Напомним, что это тот же переход, который администрация Киева планирует соединить прямым переходом от станции метро «Выставочный Центр» в течение следующих 2 лет.

Обустройство светофора на Голосеевском проспекте

В прошлом месяце при въезде на ВДНГ со стороны Голосеевского проспекта установили светофор для комфортного и безопасного заезда автомобилистов на территорию парка. На днях на въезде в Экспоцентр завершили ремонт асфальтового покрытия.

Автонавигация по территории

Уже в июле на ВДНГ установят новую современную навигацию для автомобилистов и водителей индивидуального электротранспорта. Сразу после этого администрация Экспоцентра продолжит устанавливать ограничительных столбиков, чтобы водители могли ездить только несколькими маршрутами непосредственно к местам парковки и выездов. Это сделает территорию парковой зоны ВДНГ значительно безопаснее.

ТЕРРИТОРИЯ

Новые скамейки

В июле на ВДНГ появятся новые скамейки. Они сделаны из сверхпрочного бетона с цветным полиуретановым покрытием. Первые шесть скамеек установят на входе, неподалеку от интерактивной площадки «Лемурашник» и на Липовой аллее. Еще десять появятся на территории до конца августа.

Уход за территорией

В этом месяце на ВДНГ боролись с наиболее угрожающими вредителями – клещами, борщевиком и короедом. Всего было обработано около 2 га леса – дорога от павильона №1 к BBQ-зоне «Колиба» от кровососов и более 1 га полей от ядовитого растения. Кроме того ели защитили от паразита, который уничтожает их в жару.

МЕРОПРИЯТИЯ

ГДЕ ПОЕСТЬ НА ВДНГ

Зона фудкорт «Гриль попід липами»

На Липовой аллее расположены пять мангальных точек с вкусным шашлыком и выпечкой. Локация рассчитана на 200 посадочных мест. В кафе «Генацвале» и «Бадаги» гостей парка накормят настоящим грузинским ароматным шашлыком, хачапури с различными начинками и другими традиционными восточными блюдами. А в «Террасе мяса» можно насладиться настоящим сочным стейком и овощами гриль.

«Пикник Сад»

Если вы хотите устроить легкий пикник с друзьями, вам стоит посетить новую локацию «Пикник Сад». Сюда можно прийти со своими пледами и продуктами и уютно устроиться под яблоневыми деревьями. А если желание устроить пикник возникло спонтанно – все необходимое для этого можно приобрести прямо на месте: бутылку лимонада, сырный, мясной, хлебный сети, крем-сыр с пряными травами и сушеными томатами, джем, яблоки, салфетки, тарелки, вилки. Все это составят в хороший корзину, а также выдадут шезлонги и подушки для комфортного пребывания на локации. Стоимость набора продуктов на двух составляет 490 грн, на четверых – 975 грн.

Лаунж-зоны

Между 2 и 4 павильонами работает лаунж-бар Fiorelli. Здесь можно съесть вкусные суши и выпить вина или просекко в приятной тени деревьев. Каждые выходные рядом работает еще одна зона отдыха, где можно подзарядить телефон и поваляться на удобных пуфиках.

BBQ

На территории ВДНГ работает несколько обустроенных зон для уютных посиделок с семьей или друзьями. Здесь можно взять в аренду мангал и беседку и собственноручно пожарить овощи и мясо к столу. Телефон для бронирования: 066 734 54 31.

Рестораны и кафе

На территории ВДНГ действует несколько ресторанов и кафе. Самый известный среди них – это огромный ресторан «Прага», который находится на аллее слева от главного входа. Его знают еще и потому, что здесь обустроено озеро с фонтаном в котором обитают белые и черные лебеди. Сразу возле центрального входа есть еще один ресторан с уникальным и очень вкусным меню – HayLoft Ukrainian BBQ. Кафе «Кафана» с фирменной пиццей найдете между павильонами 6 и 8, а самые вкусные вареники подают в кафе «Точка ВДНГ» в павильоне 7-9 (напротив фермы с живыми бабочками).

ІВЕНТИ

Май – сентябрь

Лето на ВДНГ

Вся территория

Проект, объединяющий все развлечения ВДНГ в едино. Огромный парк, где можно кататься на велосипеде или роликах, гонять на электротранспорте, кормить животных в контактном зоопарке, развлекаться в качельном парке или преодолевать препятствия – в веревочном. А от жары можно спастись в бассейне под открытым небом.

Каждую среду и субботу до 31 августа

Carbon Media Art Lab Lito

Павильон 13

Еженедельно участники лаборатории встречаются в среду и субботу в течение всего лета, чтобы получить навыки создания медиа и арт-инсталляций, овладеть виджеингом, видеомапингом, технологией работы со светом, лазерами и светодиодными лентами.

7 июля

Слеклайн для детей

Интерактивная площадка «Лемурашник»

На интерактивной площадке «Лемурашник» состоится мастер-класс по слеклайну. Это искусство правильного хождения по натянутой между деревьями стропе, что тренирует равновесие и концентрацию. Класс будет проводить Роман Назарчук: он расскажет об истории появления слеклайна, основы техники баланса, а также о психологических качествах, которые развивает практика и как сделать первые правильные шаги. Мастер-класс будет интересен как маленьким посетителям, так и их родителям.

7 июля

Media trip в шоу «Голос. Дети»

Павильон 12

Впервые в истории студия проекта «Голос. Дети» открывает свои двери для посетителей! Теперь каждый сможет посетить павильон №12 и побывать на сцене и за кулисами, заглянуть в гримерки тренеров, в студийную аппаратную, которая напоминает станцию ​​запуска ракет NASA. А сделать фотографии и селфи, чтобы удивить друзей в соцсетях, можно будет где только пожелаешь.

9 – 14 июля

Фестиваль Atlas Weekend

Центральная площадь, Липовая аллея и прилегающие территории

Уже традиционно на ВДНГ состоится самый масштабный музыкальный фестиваль Украины и региона – Atlas Weekend. Среди участников: The Chainsmokers, A $ AP Rocky, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, «Сплин», Michael Kiwanuka, The HARDKISS, «Друга Рика», ONUKA, Little Big, UNKLE, Chase & Status, Tom Odell, ATB, The Subways, Drowning Pool, Everlast и многие другие.

20 июля

Джазовый концерт Swing That Music в яблоневом саду

«Пикник Сад»

Во время концерта под открытым небом прозвучит классика американского джаза 30-50 годов XX века. Это – золотая эпоха джаза. В программе – инструментальные композиции Дюка Эллингтона, Каунта Бейси, Бенни Гудмена в исполнении Fantastic Jazz Band. Вход свободный.

20 – 21 июля

This is America Кураж Базар

Павильон 19

Барахолка в американском стиле – это атмосфера и крутые вещи: винтаж, фирмА, лейбы, одежда с историей и новая. Присоединяйся к благотворительности и крутой тусовке в 19 павильоне на ВДНГ.

26 – 28 июля

Архитектурный фестиваль PROSTONEBA

За павильоном 12

Трехдневное событие в сфере архитектуры и дизайна – мастер-классы, конкурсы, интерактивы, выставки, батлы и многое другое. Презентация работ лучших архитекторов и дизайнеров, которые реализованы в Украине и за ее пределами; круглые столы с инвесторами и девелоперами; обсуждение развития дизайна.

28 июля

RED JAZZ. Полнокупольное шоу 360

Павильон 10

Впечатляющий джазовый концерт в исполнении Андрея Соловьева, под куполом Teleport360. Музыкант будет играть программу с завязанными глазами, а тем временем на экране сферического кинотеатра будет разворачиваться яркое шоу.

