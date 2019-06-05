Дайджест новостей от ВДНГ

Что нового на ВДНГ? Рассказываем о важных событиях последних 30 дней в нашем ежемесячном дайджесте новостей: модернизация территории, нововведения, анонсы мероприятий, и все то, что так или иначе влияет на жизнь Национального комплекса «Экспоцентр Украины».

ТЕРРИТОРИЯ

Ремонт центрального фонтана

Центральный фонтан отремонтировали и он снова работает. Восстановлением фонтана занимались эксперты Киевводоканала совместно с технической службой ВДНГ. В дальнейших планах его глобальная реставрация и сейчас Экспоцентр ищет под это финансирование.

Ворота в «Сад желаний»

Главный инстаплейс на ВДНГ — «Сад желаний» — обновили к лету. При входе на локацию, где расположилась одна из самых красивых городских оранжерей, установили новые кованые ворота.

Видеонаблюдение

На территории ВДНГ начали тестировать интеллектуальную систему видеонаблюдения Trassir. В настоящий момент на центральной части Экспоцентра уже подключено 11 камер с целью обеспечения общественной безопасности и порядка.

Озеленение

Благоустройство пространств и территорий невозможно без озеленения. Чтобы не быть голословными, сразу вооружимся цифрами: в преддверии летнего сезона на ВДНГ высадили двухметровую ель, 1037 кустарников по территории и на центральной площади, посеяли 750 м2 газона, а также постригли более 3000 кустов. А кроме — удобрили тысячи растений и покосили 4 га травы.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Заработал светофор на Голосеевском проспекте

При въезде на ВДНГ со стороны Голосеевского проспекта установлен светофор для комфортного и безопасного попадания автомобилистов на территорию парка. Реализовать проект команде ВДНГ помог мэр Виталий Кличко, бизнесмен Игорь Тынный и глава Центра организации дорожного движения КГГА Виктор Черный.

Установили ограничительные столбики на подъезде к Экспоцентру

Для избежания парковки на проезжей части на участке дороги от Голосеевского проспекта к въезду на территорию ВДНГ установили делиниаторы — искусственный бордюр с контрастными оранжевыми столбиками, который используется как дорожная разметка. Теперь проезд стал безопаснее, а владельцы авто не смогут парковать их на обочинах и таким образом перекрывать проезжую часть. Работы провел Центр организации дорожного движения КМДА.

Оплата выезда

На въездах и выездах на территорию ВДНГ установили новые сканеры. Для удобства водителей стоимость парковки теперь видит не только оператор, но и водитель авто. Это увеличивает прозрачность работы и усиливает доверие к персоналу Экспоцентра.

Борьба с нарушителями правил парковки

Заехал на газон – получи наклейку на лобовое стекло. Администрация ВДНГ придумывает новые подходы для борьбы с нарушителями правил. Кроме вежливого призыва не нарушать правила, на ней есть QR код, который ведет на ПДД (Правила Дорожного Движения).

На центральной части ВДНГ установили светоотражающие столбцы, которые ограничивают проезд автомобилей в пешеходную зону.

РАБОТА КОМАНДЫ

Внедрение электронного документооборота

Сохранить жизнь нескольким деревьям — хорошая идея, которую ВДНГ готов пропагандировать. Но команда Экспоцентра решила начать с себя и уже начала переход на электронный документооборот с контрагентами ВДНГ.

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОСТОЯННЫЕ ЛОКАЦИИ

Для семьи

Совсем недавно Экспоцентр открыл теплый сезон «Лето на ВДНГ», который продлится вплоть до октября. В его рамках работают десятки локаций: бассейн под открытым небом, контактный зоопарк, тропическая ферма бабочек, веревочный и качельный парки, огромные зеленые зоны, сады для досуга и развлечений – «Пикник Сад», «Поляна ВДНГ», «Сад Гамаков». А также три зоны для комфортного BBQ – с мангалами и беседками.

Для спортсменов

ВДНГ — идеальное место для спортсменов: здесь есть отличные велосипедные маршруты, трассы для бега, бассейн возле 10-го павильона с 9 до 11 утра работает в спорт-режиме, а спорт-хаб Eliksyr Point, помимо организации тематических ивентов, предоставляет возможность принять душ, полезно перекусить и просто отдохнуть. Также работают поля для мини-футбола, есть конно-спортивная школа.

Для молодежи

Пикник – это модно. А если он проходит в красивом яблоневом саду – то еще и атмосферно. За павильоном №8 на ВДНГ открылась новая локация для самых атмосферных посиделок на траве – «Пикник Сад». Прямо на месте можно приобрести продукты для пикника: бутылку лимонада, сырный, мясной, хлебный сеты, крем-сыр с пряными травами и сушеными томатами, джем, яблоки, салфетки, тарелки, вилки. Все это сложат в красивую корзину и выдадут пледы и подушки для комфортного пребывания на локации. Стоимость набора продуктов для двоих человек составляет 490 грн, для четверых – 975 грн.

Также с 15 июня между 2 и 4 павильонами откроется сразу 2 новые локации для отдыха. Лаундж-зона, где можно подзарядить гаджет и поваляться на креслах-мешках, а также красивый белоснежный бар, где можно будет в приятной компании выпить бокал шампанского.

ИВЕНТЫ

4 – 7 июня

АГРО-2019

На ВДНГ пройдет самая большая сельскохозяйственная выставка в стране АГРО-2019. На него съезжаются производители специализированной техники, заводчики животных, производители семян и удобрений со всего мира. Более того, мероприятие может быть интересно не только профессионалам, но и семьям с детьми, которые обожают большие машины.

15 июня

Kyiv Zoo Fest

Выставка беспородных собак Kyiv Zoo Fest пройдет за павильоном №12. Тут вы сможете познакомиться с животными, которые ищут семью, отдохнуть на удобных креслах-мешках, покурить кальян (эта зона расположена в отдалении от детской зоны и зоны с животными), а также купить сувениры на благотворительной выставке. Для детей будет работать отдельная интерактивная зона с мастер-классами и развлекательными играми.

15 – 16 июня

Кубок Кинолога

В павильоне №1 пройдет «Кубок кинолога». А это десятки рингов, на которых специализированное жюри выбирает лучших представителей декоративных пород собак.

16 июня

День Отца

Мероприятие направленное на популяризацию семейных ценностей. Тут проведут мастер-классы для детей, будет развлекательная программа, ярмарка.

21 – 22 июня

Beermaster Day 2019

Еще один пивной фестиваль пройдет в павильоне №1 и на площади за ним. Тут будет представлено 60 пивоварен из 12 стран мира и более 300 сортов пива. А кроме того – отдельная Gin Room, где можно попробовать разнообразные сорта джина – одного из самых трендовых крепких напитков современности.

22 июня

Be more human

На территории ВДНГ пройдет командный забег с испытаниями Be more human. В нем примет участие около 1260 человек, а наблюдать за забегом будут минимум 2500 болельщиков.

22 июня

Фестиваль кальянов «Кальянная жара»

Фестиваль пройдет возле павильона №12. Тут можно будет попробовать более 500 видов разнообразных кальянов, купить все необходимое для домашних посиделок по оптовой цене, поиграть в приставку и активные игры в зоне развлечений.

22 – 23 июня

Выставка собак охотничьих пород

На конкурном поле можно будет понаблюдать за выставкой собак охотничьих пород. Борзые, лайки, ретриверы, гончие, таксы, спаниели, легавые и многие другие представители будут соревноваться за звание лучшего среди подобных себе.

28 – 30 июня

Circus Night Market Кураж Базар

Кураж Базар проведет благотворительную барахолку в абсолютно новой для них цирковой тематике. Жонглеры, акробаты, фокусники, гимнасты и клоуны, а также выступление исландских электронщиков GusGus — все это и даже больше организаторы соберут под «куполом» павильона.

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