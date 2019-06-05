Дайджест новин від ВДНГ

Що нового на ВДНГ? Розповідаємо про найважливіші події останніх 30 днів у нашому щомісячному дайджесті новин: модернізація території, нововведення, анонси заходів, і все те, що так чи інакше впливає на життя Національного комплексу «Експоцентр України».

ТЕРИТОРІЯ

Ремонт центрального фонтану

Центральний фонтан відремонтували і він знову працює. Його відновленням займалися експерти Київводоканалу спільно з технічною службою ВДНГ. У подальших планах глобальна реставрація фонтану і зараз Експоцентр у пошуках фінансування.

Ворота у «Сад бажань»

Головний інстаплейс на ВДНГ – «Сад бажань» – оновили до літа. При вході на локацію, де розташовується одна з найкрасивіших міських оранжерей, встановили нові ковані ворота.

Відеоспостереження

На території ВДНГ почали тестувати інтелектуальну систему відеоспостереження Trassir. На даний момент на центральній частині Експоцентру вже підключено 11 камер з метою забезпечення громадської безпеки та порядку.

Озеленення

Благоустрій території неможливий без озеленення. Щоб не бути голослівними, відразу озброїмося цифрами: напередодні літнього сезону на ВДНГ висадили двометрову ялинку, 1037 кущів по території і на центральній площі, посіяли 750 м2 газону, а також постригли понад 3000 кущів. А крім цього – удобрили тисячі рослин і покосили 4 га трави.

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Почав працювати світлофор на Голосіївському проспекті

При в'їзді на ВДНГ з боку Голосіївського проспекту встановлено світлофор для комфортного і безпечного потрапляння автомобілістів на територію парку. Реалізувати проект команді ВДНГ допоміг мер Віталій Кличко, бізнесмен Ігор Тинний і глава Центру організації дорожнього руху КМДА Віктор Чорний.

Встановили обмежувальні стовпчики на під'їзді до Експоцентру

Для уникнення паркування на проїзній частині на ділянці дороги від Голосіївського проспекту до в'їзду на територію ВДНГ встановили делініатори – штучний бордюр з контрастних помаранчевих стовпчиків, який використовується як дорожня розмітка. Тепер проїзд став безпечнішим, а власники авто не зможуть паркувати їх на узбіччях і таким чином перекривати проїзну частину. Роботи провів Центр організації дорожнього руху КМДА.

Оплата виїзду

На виїздах з території ВДНГ встановили нові сканери. Для зручності водіїв вартість стоянки тепер бачить не тільки оператор, але і водій авто. Це збільшує прозорість роботи і посилює довіру до персоналу Експоцентру.

Боротьба з порушниками правил паркування

Заїхав на газон – отримай наклейку на лобове скло. Адміністрація ВДНГ придумує нові підходи для боротьби з порушниками правил. Крім важливого призову не порушувати правила, на ній є QR код, який веде на ПДР (правила дорожнього руху).

Також на центральній частині ВДНГ встановили світловідбивальні стовпчики, які обмежують проїзд автомобілів в пішохідну зону.

РОБОТА КОМАНДИ

Впровадження електронного документообігу

Зберегти життя кільком деревам – хороша ідея, яку ВДНГ готовий пропагувати. Команда Експоцентру вирішила почати з себе і вже почала перехід на електронний документообіг з контрагентами ВДНГ.

ЗАХОДИ

ПОСТІЙНІ ЛОКАЦІЇ

Для сім'ї

Нещодавно Експоцентр відкрив теплий сезон «Літо на ВДНГ», який триватиме аж до жовтня. В його рамках працюють десятки локацій: басейн просто неба, контактний зоопарк, тропічна ферма метеликів, мотузковий і гойдалковий парки, величезні зелені зони, сади для дозвілля і розваг – «Пікнік Сад», «Поляна ВДНГ», «Сад гамаків». А також три зони для комфортного BBQ – з мангалами та альтанками.

Для спортсменів

ВДНГ – ідеальне місце для спортсменів: тут є відмінні велосипедні маршрути, траси для бігу, басейн біля 10-го павільйону з 9:00 до 11:00 працює в спорт-режимі, а спорт-хаб Eliksyr Point, крім організації тематичних івентів, надає можливість прийняти душ, корисно перекусити та просто відпочити. Також на ВДНГ працюють поля для міні-футболу, є кінно-спортивна школа.

Для молоді

Пікнік – це модно. А якщо він проходить в красивому яблуневому саду – то ще й атмосферно. За павільйоном №8 на ВДНГ відкрилася нова локація для найатмосферніших посиденьок на траві – «Пікнік Сад». Прямо на місці можна придбати продукти для пікніка: пляшку лимонаду, сирний, м'ясний, хлібний сети, крем-сир з пряними травами і сушеними томатами, джем, яблука, серветки, тарілки, вилки. Все це складуть в красивий кошик і видадуть пледи та подушки для комфортного перебування на локації. Вартість набору продуктів для двох чоловік становить 490 грн, для чотирьох – 975 грн.

Також з 15 червня між 2 і 4 павільйонами відкриється відразу дві нові локації для відпочинку. Лаундж-зона, де можна підзарядити гаджет і повалятися на кріслах-мішках, а також гарний білосніжний бар, де можна буде в приємній компанії випити келих шампанського.

ІВЕНТИ

4 – 7 червня

АГРО-2019

На ВДНГ проходить найбільша сільськогосподарська виставка в країні АГРО-2019. На нього з'їжджаються виробники спеціалізованої техніки, заводчики тварин, виробники насіння і добрив з усього світу. Більш того, захід може зацікавити не тільки професіоналів, але і сім'ї з дітьми, які обожнюють великі машини.

15 червня

Kyiv Zoo Fest

Виставка безпородних собак Kyiv Zoo Fest буде проходити за павільйоном №12. Тут ви зможете познайомитися з тваринами, які шукають сім'ю, відпочити на зручних кріслах-мішках, покурити кальян (ця зона розташована на віддалі від дитячої зони і зони з тваринами), а також купити сувеніри на благодійній виставці. Для дітей буде працювати окрема інтерактивна зона з майстер-класами та розважальними іграми.

15 – 16 червень

Кубок кінолога

У павільйоні №1 пройде «Кубок кінолога». А це десятки рингів, на яких спеціалізоване журі обиратиме кращих представників декоративних порід собак.

16 червня

День Батька

Захід спрямований на популяризацію сімейних цінностей. Тут проведуть майстер-класи для дітей, буде розважальна програма, ярмарок.

21 – 22 червень

Beermaster Day 2019

Ще один пивний фестиваль пройде в павільйоні №1 і на площі за ним. Тут буде представлено 60 броварень з 12 країн світу і понад 300 сортів пива. А крім того – окрема Gin Room, де можна скуштувати різноманітні сорти джина – одного з найбільш трендових міцних напоїв сучасності.

22 червня

Be more human

На території ВДНГ проходитиме командний забіг з випробуваннями Be more human. У ньому братиме участь близько 1260 чоловік, а спостерігати за забігом будуть мінімум 2500 уболівальників.

22 червня

Фестиваль кальянів «Кальянна спека»

Фестиваль проходитиме біля павільйону №12. Тут можна буде спробувати понад 500 видів різноманітних кальянів, купити все необхідне для домашніх посиденьок за гуртовою ціною, пограти у приставку і активні ігри в зоні розваг.

22 – 23 червня

Виставка собак мисливських порід

На конкурному полі можна буде поспостерігати за виставкою собак мисливських порід. Хорти, лайки, ретривери, гончаки, такси, спанієлі, лягаві і багато інших представників змагатимуться за звання кращого серед подібних собі.

28 – 30 червня

Circus Night Market Кураж Базар

Кураж Базар буде проводити чергову благодійну барахолку в абсолютно новій для них цирковій тематиці. Жонглери, акробати, фокусники, гімнасти і клоуни, а також виступ ісландських електронників GusGus – все це і навіть більше організатори зберуть під «куполом» павільйону.

Будь у курсі всіх новин ВДНГ:

vdng.ua

Facebook