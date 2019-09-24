Давтян опроверг заявление Кличко об увольнении с поста замглавы КГГА

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян опроверг заявление мэра Киева Виталия Кличко о его увольнении с должности. Об этом он сообщил в посте в социальной сети Facebook.

"Господин Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя главы КГГА. Из этических соображений не буду критиковать. Скажу лишь, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей", – написал замглавы КГГА.

По мнению Давтяна, заявление, не соответствующее действительности, Виталий Кличко сделал под влиянием "внешних сил".

"Глава КГГА борется за свое политическое будущее, и тут уже не до сантиментов или мужского достоинства. Жаль, что мэр столицы нашего государства не смог сопротивляться внешним силам и поставил их интересы выше самих киевлян. Мой выбор – и в дальнейшем работать на благо киевлян!", – резюмировал Давтян.

Напомним, 23 сентября на пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко заявил об увольнении двух своих заместителей – Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна.