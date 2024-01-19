У Давосі важливим завданням було залучити інвестиції в Україну для збільшення ВВП, - Тімченко

"Україна в Давосі на вершині порядку денного. Нас чують наші партнери, уряди, глобальні компанії. Звісно ми тут, щоб залучити капітал, захистити нашу економіку та допомогти продовжити збільшувати ВВП України. Ми маємо відкрити Україну світу протягом цього часу", - сказав Тімченко.

Він наголосив, що важливо міжнародним інвесторам доносити сигнал, що інвестувати в Україну можна та потрібно вже зараз. Для цього ДТЕК демонструє інвесторам свій приклад - будівництво Тилігульської вітроелектростанції у Миколаївській області під час війни з обсягом інвестицій у сотні мільйонів доларів.

"Це наш найкращий аргумент для міжнародних партнерів, фінансових інституцій, енергетичних компаній. Дивіться на нас, приходьте до України, оцініть яка тут ситуація, та першими беріть ініціативу", - підкреслив очільник ДТЕК.

Нагадаємо, на СОР28 компанії ДТЕК та Vestas підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітряної електростанції - Тилігульської ВЕС у Миколаївській області.

Даний проект підтримують Європейська комісія та уряди України та Данії. Загальний обсяг інвестицій у проект перевищить 650 млн євро.