RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Давосе важной задачей было привлечь инвестиции в Украину для увеличения ВВП, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Сергей Новиков

На Всемирном экономическом форуме в Давосе украинское бизнес-сообщество сконцентрировалось на переговорах с международными партнерами по привлечению западного капитала, что может помочь увеличить ВВП Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CNBC генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Украина в Давосе на вершине повестки дня. Нас слышат наши партнеры, правительства, глобальные компании. Конечно, мы здесь, чтобы привлечь капитал, защитить нашу экономику и помочь продолжить увеличивать ВВП Украины. Мы должны открыть Украину миру в течение этого времени", - сказал Тимченко. .

Он подчеркнул, что важно международным инвесторам доносить сигнал, что инвестировать в Украину можно и нужно уже сейчас. Для этого ДТЭК демонстрирует инвесторам свой пример - строительство Тилигульской ветроэлектростанции в Николаевской области во время войны с объемом инвестиций в сотни миллионов долларов.

"Это наш лучший аргумент для международных партнеров, финансовых институтов, энергетических компаний. Смотрите на нас, приходите в Украину, оцените какая здесь ситуация и первыми берите инициативу", - подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, на СОР28 компании ДТЭК и Vestas подписали Меморандум о взаимопонимании по завершению строительства крупнейшей в Восточной Европе ветряной электростанции - Тилигульской ВЭС в Николаевской области.

Данный проект поддерживается Европейской комиссией и правительствами Украины и Дании. Общий объем инвестиций в проект превысит 650 млн евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Максим ТимченкоДТЭК