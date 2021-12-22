Давлением на оппозицию власть разрушает доверие со стороны западных партнеров, - Рудык

Вместо того чтобы объединять усилия перед политическими и экономическими вызовами, власть избрала метод давления на оппозицию.

"Государству сейчас нужно консолидировать силы, работать на то, чтобы решить проблемы и кризисы, а не отвлекать от них внимание. К сожалению, власть решила идти другим путем и создавать скандалы притеснениями оппозиции. То, что происходит сейчас, это - попытка подрыва нашего единства изнутри", - заявила Рудык.

По ее мнению, власть сосредоточилась на политических расправах над демократической оппозицией. Об этом свидетельствует и попытка рейдерского захвата фракции "Голос", и подозрение в госизмене лидеру "Европейской солидарности".

"И "Голос" и "Европейская солидарность", когда работают с международными партнерами, всегда идут единым фронтом. Потому что помощь Западу критически важна и мы знаем, что от того, насколько мы едины и насколько консолидированно будем выглядеть, будет зависеть то, насколько нам будут доверять как стране", - добавляет Рудык.

Зато власть взяла курс на скандальные политические шоу, которые не так добавят рейтингов, как разрушат доверие к государству, добавляет она.

"Власть решила как-то отвлечь украинцев от проблем, которые сейчас есть в стране. Мы сегодня не говорим о том, что у нас проблемы с ковидом и в следующем году нужно уже будет делать третью вакцину. Мы не говорим об энергетическом или экономическом кризисе. Но от замалчивания эти вызовы никуда не денутся", - констатирует парламентарий.