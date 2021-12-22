ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тиском на опозицію влада руйнує довіру до держави з боку західних партнерів, - Рудик

Новость на русском →
Київ, Середа 22 грудня 2021 12:18
Тиском на опозицію влада руйнує довіру до держави з боку західних партнерів, - Рудик Фото: Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Артем Горовенко

Замість того, щоб обʼєднувати зусилля перед політичними та економічними викликами, влада обрала метод тиску на опозицію.

Про це заявила лідер партії "Голос", народний депутат Кіра Рудик.

"Державі зараз потрібно консолідувати сили, працювати на те, щоб вирішити проблеми і кризи, а не відволікати від них увагу. На жаль, влада вирішила йти іншим шляхом і створювати скандали утисками опозиції. Те, що відбувається зараз, це - спроба підриву нашої єдності зсередини", - заявила Рудик.

На її думку, влада зосередилась на політичних розправах над демократичною опозицією. Про це свідчить і спроба рейдерського захоплення фракції "Голос", і підозра у держзраді лідеру "Європейської солідарності".

"І "Голос", і "Європейська солідарність", коли працюють з міжнародними партнерами, завжди йдуть єдиним фронтом. Тому що допомога Заходу критично важлива і ми знаємо, що від того, наскільки ми єдині і наскільки консолідовано будемо виглядати, буде залежати те, наскільки нам будуть довіряти як країні", - додає Рудик.

Натомість влада взяла курс на скандальні політичні шоу, які не так додадуть рейтингів, як зруйнують довіру до держави, додає вона.

"Влада вирішила якось відволікти українців від проблем, які зараз є в країні. Ми сьогодні не говоримо про те, що у нас проблеми з ковідом і наступного року потрібно вже буде робити третю вакцину. Ми не говоримо про енергетичну чи економічну кризу. Але від замовчування ці виклики нікуди не дінуться", - констатує парламентар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кіра Рудик Партія Голос
NEWS
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
DAILY
Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити