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Под давлением Дубиля храм в Черниговской области отдали УПЦ МП, - расследование

Новости » Политика    11.12.2018 - 09:46
Под давлением Дубиля храм в Черниговской области отдали УПЦ МП, - расследование
Фото: Валерий Дубиль (ba.org.ua)

Депутат Дубиль мог оказывать прямое давление на общину Киевского патриархата

Под давлением народного депутата Валерия Дубиля храм в Черниговской области отдали Московскому патриархату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сюжет программы "Особливий погляд" на 5 канале.

По словам Владимира Брюховецкого, который в 2014 году возглавлял Талалаевскую райгосадминистрацию, депутат Дубиль оказывал прямое давление на общину Киевского патриархата в интересах Московского. Следствием стало то, что построенная на средства местной агрофирмы церковь была передана УПЦ МП.

"В 14-м году эту церковь строил руководитель сельскохозяйственного предприятия Павел Николаевич Чмут. Была такая идея создать в селе церковь. Состоялось собрание церковной общины, и люди решили, что здесь быть украинской церкви", - рассказывает Брюховецкий.

При этом, по его словам, буквально за несколько недель фермер отказался от своей идеи.

"Ко мне в кабинет председателя райгосадминистрации приехал обеспокоенный Павел Николаевич Чмут и сообщил о том, что давление, которое сейчас на него осуществляется, является очень сильным. Он ничего не мог сделать, и попросил священника КП покинуть Красный Колядин, вернуть документы на церковь, религиозную общину и в кратчайший срок выехать из села", - заявил он.

По словам Брюховецкого, общество больше всего поразила причина такого решения. Выгнать отца Назария и отдать храм другой церкви от него требовал лично нардеп, заявил Брюховецкий.

"Дубиль назначил сюда губернатора, им стал его протеже Владимир Ивашко. Это была очень существенная фигура, поэтому директор агрофирмы не мог ему сопротивляться", - резюмировал Брюховецкий.

По данным журналистов, сегодня в Талалаевском районе так и не появилось ни одного храма, который бы принадлежал прихожанам УПЦ КП, зато есть религиозные сооружения только УПЦ Московского патриархата.

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